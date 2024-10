Fuerte cruce de Grabois a Milei por sus dichos contra CFK: "Enfermito lobotomizado"

El dirigente social Juan Grabois se subió este lunes a la ola de repudios contra el presidente Javier Milei luego de que este dijera que "le encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro". "Enfermito lobotomizado", le replicó el referente del Frente Patria Grande.

Milei fue consultado este domingo por la interna del Partido Justicialista durante una entrevista en TN, y aseguró que "son un problema de la oposición", pero admitió que "hay una parte de morbo". "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro", sentenció el libertario.

La frase provocó un rechazo instantáneo de varios dirigentes del kirchnerismo, que calificaron los dichos como "completamente incompatibles con la democracia", en palabras del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

"Aprovechá la necrofilia para desenterrar un cerebro y ponertelo abajo de la peluca, enfermito lobotomizado", disparó Grabois a través de un posteo en X.

Los dichos de Milei recibieron la réplica de la propia exmandataria, quien tildó al jefe de Estado de "nervioso y agresivo" y le increpó: "¿Así que ahora también me querés matar?". "Así que dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabés una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas, tu Gobierno es un fracaso y vos como presidente das vergüenza ajena", remarcó Fernández de Kirchner.

Otro dirigente opositor en manifestarse fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hoy en el centro de la atención pública por su conflicto con la expresidenta. El bonaerense calificó como "gravísimo, nefasto e indigno de un presidente" lo dicho por el León y cuestionó: "¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei? Estas declaraciones de un presidente contra Cristina Fernández de Kirchner son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político".

También se pronunció el rival de Cristina Kirchner en la interna del PJ, Ricardo Quintela, quien subrayó que "es inadmisible la forma en la que Javier Milei se expresa cada vez con más odio hacia sus opositores, legitimando la violencia hacia quienes no piensan como él". "Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio y como sociedad debemos repudiarlas. Después se enojan y escandalizan con los pedidos de juicio político hacia el presidente", agregó el gobernador riojano.

La lista continúa con el senador nacional Eduardo 'Wado' de Pedro, el jefe de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, la diputada nacional Cecilia Moreau y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.