Fuerte crítica de Anabel Fernández Sagasti a Mercedes Rus: "La ministra vive en Narnia"

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti lanzó fuertes críticas contra la gestión de seguridad en Mendoza, con especial énfasis en la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, con quien recientemente tuvo un cruce luego de pedir por su renuncia al cargo.

"El gobernador y la ministra afirman que la situación de seguridad está controlada en Mendoza y que, incluso, está a la baja. Bueno, hay dos situaciones complejas: la primera es que la ministra (Rus) vive en Narnia pero no vive en la provincia de Mendoza. Segundo, que el gobernador Alfredo Cornejo sigue siendo un comentarista de la realidad cuando la certeza es que gobierna hace más de ocho años en Mendoza", dijo la senadora kirchnerista.

"Yo los invito, tanto al gobernador como a la ministra que dejen sus custodios, que se pongan las zapatillas y que caminen por los barrios de la provincia de Mendoza. ¿Cómo puede ser que la ministra diga que está controlado cuando acaba de aparecer una mujer sin una pierna en la provincia, donde los mendocinos estamos con miedo para estar en una parada del colectivo o cruzar un barrio complicado para que no nos atraviese una bala por los enfrentamientos de bandas que hay?".

"El gobernador tiene que ocuparse de la realidad. Le pido que no se enoje conmigo, sino que escuche a los mendocinos que le estamos diciendo se ocupe de la seguridad y que instruya a la ministra a que trabaje en un plan de seguridad porque aumentando de manera desproporcional los gastos reservados de seguridad -que son los que no se rinden cuentas- para gastar casi un millón de pesos por día, lo único que significa es que no tienen un plan", sumó.

Previamente, en un hilo publicado en X, la senadora compartió un artículo de MDZ que reveló un considerable aumento en el presupuesto destinado a gastos reservados de seguridad en Mendoza, el cual se ha triplicado bajo la actual gestión.

Precisamente, hizo referencia al hecho de que en 2024 se presupuestaron 94 millones de pesos. Para 2025 se prevé destinar 336 millones de pesos, casi un millón por día. Esos gastos no requieren justificación más que una "minuta interna" y una simple explicación ante el Tribunal de Cuentas. Los fondos están a disposición del Ministerio y tiene dos destinos primordiales. Por un lado se pagan recompensas por datos. Por el otro, se financian operativos informales (con viáticos) y hasta el pago de soplones.

Extraoficialmente aseguraron desde el Gobierno que el principal destino de los fondos es el pago de recompensas para buscar datos sobre paradero de personas y datos sobre delincuentes.