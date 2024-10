Anabel Fernández Sagasti pidió la renuncia de Mercedes Rus y la ministra de Seguridad le contestó

Días atrás, la senadora nacional de Union por la Patria Anabel Fernández Sagasti apuntó contra la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus al asegurar de forma contundente que la funcionaria "tiene que pedir ayuda o tiene que renunciar".

"Yo creo que la ministra Mercedes Rus tiene que pedir ayuda o tiene que renunciar", esgrimió la legisladora nacional y agregó que "mientras Alfredo Cornejo la banca en su cargo, muere gente". En ese orden, este último martes, Rus respondió a las críticas y le bajó el precio a la discusión al considerar que se trata de "una frase que se da en el marco de una interna que están teniendo y donde cada uno tiene mostrar una oposición. Y eso es lo que me lleva a restarle seriedad a esa expresión".

Fernández Sagasti, en una reciente entrevista brindada al canal de streaming Bardo, abordó todo lo que rodea a la inseguridad en la provincia, una temática sensible actualmente en términos políticos. Allí, cargó contra Mercedes Rus por minimizar homicidios argumentando que se trata de "enfrentamientos". "Claro, pero un enfrentamiento por el territorio de la venta de droga. Obviamente con inteligencia e inversión se puede prevenir. Que la ministra venga a la Legislatura que nos cuente qué están haciendo, que pida ayuda. Y, si no, que se corra. Porque en el medio hay vidas. Y se vive mal. En el oeste de Godoy Cruz te dicen que los pibes con el paco no te reconocen. Te roban picaportes, cables de luz, andan enfierrados. Eso vive la mayor parte de los mendocinos", subrayó Fernández Sagasti y dejó en claro que Mendoza dejó de ser una provincia de paso de estupefacientes y que, además, de marihuana y cocaína ya hay paco y otras sustancias en las calles.

No importa si te cae bien o te parece una "kuka". Nadie puede negar lo que dijo ayer @anabelfsagasti sobre lo que está pasando en Mendoza. Es preocupante y la falta de respuesta del gobierno asombra. Los narcos ya han tomado el control de los barrios populares

En diálogo con MDZ Radio, la ministra Rus contestó a lo dicho por Fernández Sagasti. "Respecto de la frase particular de la senadora, creo que es una frase que se da en el marco de una interna que están teniendo y donde cada uno tiene mostrar una oposición. Y eso es lo que me lleva a restarle seriedad a esa expresión. Pero, además, por los datos y por todo lo que estamos haciendo en la gestión. Ellos tienden mucho -esta oposición por lo menos- a destruir esa información porque parece que la información educa y que entonces es típico de quienes tienen algo que perder con la difusión del saber, decir grandes etiquetas y poco respecto de la información seria".

"Desde mi lugar, por supuesto que yo tengo una responsabilidad institucional mayor porque yo estoy en un cargo de gestión, no estoy en el marco de ninguna interna...", remarcó a modo de chicana dirigida al peronismo.

"En esa conversación (la entrevista) referían a Mendoza como si fuera Rosario. Desconoce claramente cuál ha sido la situación de Rosario, de Santa Fe y del Norte. También hace referencia a delitos que, eventualmente, si un funcionario público tuviera el conocimiento de esos determinados hechos que refiere, debiera también haber hecho estas determinadas denuncias. Y no es así. Eso habla también de la poca seriedad de esas expresiones al aire que se tiran en general", dijo Rus en tono desafiante.

Mercedes Rus, ministra de Seguridad y Justicia, respondió, en MDZ Radio 105.5, a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti que había dicho que "tenía que pedir ayuda o renunciar"

"Eso habla de la poca seriedad de esas expresiones medio al aire"



uD83DuDCAC "Eso habla de la poca seriedad de esas expresiones medio al aire" pic.twitter.com/lQeWHm0Pw0 — MDZ Radio | 105.5 FM (@mdz_radio) October 16, 2024

Y añadió: "Ella habla de delitos de competencia federal (como el narcotráfico) y justo ahora, desde agosto, en la provincia se implementó un nuevo Código Procesal Penal que para mí es de excelencia porque nos permite flexibilidad en materia de investigaciones. Esto es un paradigma distinto al con el cual se venía trabajando. Es un gran desafío para las fiscalías federales porque es un sistema nuevo y creo que lo están haciendo de forma muy seria y con muchísima responsabilidad. Tenemos reuniones por este tema. La Policía de Mendoza atiende tanto delitos provinciales como delitos federales".

Para Rus "es una reforma que curiosamente se sanciona en el kirchnerismo y estuvieron diez años sin sin ponerla en práctica. No era fácil ponerla en práctica. Hay muchas tensiones y, por supuesto, oposiciones. Toda reforma genera una tendencia a la crítica porque es más cómodo permanecer en ese status quo".

"Queda mucho por aceitar en este nuevo sistema, pero creo que esto colabora y colabora bien con todo lo que tiene que ver con estas competencias y estos delitos de drogas y estupefacientes. Ayuda la mirada que está teniendo el Gobierno nacional sobre este tema", sumó la ministra.

"El tema de la droga es un desafío nacional y es un desafío hasta de regiones. El problema es complejo y no puede satisfacerse con un simplismo... Estamos trabajándolo con recursos y seriedad", volvió a arremeter Rus.