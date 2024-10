Fondos de Portezuelo del Viento para el sur: la visita clave que hará Cornejo a San Rafael y planteos opositores

Días atrás el Gobierno de Mendoza terminó con meses de misterio al anunciar qué obras serán ejecutadas con parte de los US$ 1.023 millones que inicialmente estaban destinados para Portezuelo del Viento, que corresponden a los fondos de resarcimiento de la promoción industrial y que -tras acordar con Nación- fueron liberados para su uso libre.

El gobernador Alfredo Cornejo dio detalles de las 18 obras que ejecutará. En todas estas propuestas -con sistema de repago en su mayoría- el Gobierno de Mendoza ya ha comprometido el gasto de US$ 270 millones, del total de US$ 1.023 millones que originalmente se iban a destinar a Portezuelo del Viento. Ocho proyectos son para el sur (San Rafael. General Alvear y Malargüe), con una inversión de US$ 107.700 millones. En territorio sanrafaelino siguen con atención el tema, ya que siempre estuvieron al pie del cañón para que el dinero termine desparramado en obras que involucren a la comuna.

Cornejo hizo el anuncio en San Rafael frente a algunos representantes del empresariado, pero esta semana tendrá un nuevo cara a cara con todo el entramado productivo de la zona debido a que asistirá al tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas en su edición 2024, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. "Esperemos que en el Almuerzo haga anuncios relacionados con lo que estamos peleando", sostuvieron desde la Cámara, dejando en claro que les quedó gusto a poco.

Existe expectativa por cómo se abordará la temática Portezuelo, un tema que en los últimos años ha sido recurrente en cada Almuerzo de las Fuerzas Vivas. Gabriela Brega, presidente de la CCIA, ya anticipó en una conferencia de prensa que "dirán todo lo que tienen que decir", aunque a través de "la propuesta y no la protesta".

“En estos cinco meses han pasado muchas cosas, como los fondos de Portezuelo del Viento, la discontinuidad de la lucha antigranizo, la creación de la Multisectorial, y decisiones nacionales y provinciales que han impactado e impactan directamente en la Cámara. Hay mucho para hablar y con el discurso buscaremos el diálogo, la propuesta y no la protesta. Diremos todo lo que tenemos que decir, tanto al Gobierno provincial como municipal”, expresó Brega.

Y agregó que “Alfredo Cornejo dijo que es el comienzo de las obras. Desde la Cámara venimos empujando para que empecemos a usar los dólares y, tal vez, si los US$ 1.023 millones vinieran a San Rafael, tampoco nos daría la capacidad técnica ni la infraestructura para hacer obras. Como dijo el gobernador, este es el comienzo de un paquete de obras; esperemos que en el Almuerzo haga anuncios relacionados con lo que estamos peleando”.

Qué dice la oposición sobre los fondos

Mauricio Sat, senador provincial peronista que responde al intendente sanrafaelino Omar Félix, dialogó con MDZ e indicó respecto a las obras que Cornejo dio a conocer.: "Personalmente, sigo con la misma postura que siempre. Considero que gran parte de los fondos deben asignarse al Sur por legitimidad en el reclamo e historia, además del impacto de cómo perjudicó. Algunas de las obra que anunciaron son necesarias, aunque varias deberían hacerse con el presupuesto provincial porque corresponde a obras corrientes y no con los fondos de Portezuelo. Por ejemplo, alguna de las rutas. Además, no está claro cómo será el recupero en algunas de las anunciadas...".

Sat manifestó que "el Sur necesita obras estratégicas como puede ser Paso Las Leñas, el trasvase del Río Grande al Atuel: obras que permitan desarrollo estratégico. O sea, más asignación en serio de recursos y no pequeños anuncios en etapas".

El legislador comentó que los reclamos "no son solamente del peronismo", sino que "son de las diferentes cámaras multisectoriales de empresarios y comercio, sector productivo y el pueblo. Nosotros seguiremos insistiendo para que Cornejo no le saque esta posibilidad histórica que tiene el Sur de equilibrar el desarrollo de la provincia". El senador peronista Mauricio Sat. Foto: MDZ.

En contraposición, la vicegobernadora Hebe Casado -oriunda de San Rafael- dijo a este diario: "Que 8 de las 18 obras estén en el Sur es muy bueno. Se hizo un trabajo entre las cámaras empresariales, los municipios y los organismos involucrados para armar una lista de obras, se trabajó intensamente en la realización de los proyectos ejecutivos de los más urgentes y son los que se han anunciado ahora".

Y sumó: "Todas tienen que ver con el desarrollo local, mejorando la infraestructura relacionada con la energía, impermeabilizando y realizando reservorios que amplían la zona productiva y el tiempo de riego a los meses de corta, y mejorando la infraestructura vial que conecta el Sur y el Este provincial".

Consultada acerca de si aceptarían modificaciones o planteos, aseguró: "Siempre estamos abiertos a sugerencias, así hemos sacado 50 leyes en 10 meses con amplia mayoría o unanimidad".

Las 8 obras que ya anunció el Gobierno y que impactan en el Sur

Ampliación y refuncionalización del Establecimiento Depurador General Alvear

Ubicación: General Alvear.

Monto: USD 10.000.000.

Fecha de licitación: 17/10/24.

Ejecución: 24 meses.

Organismo ejecutor: Aysam.

Descripción: Saneamiento. 26.780 beneficiados. Aumenta la capacidad de tratamientos de efluente cloacales en un 80%. Ampliación y nueva infraestructura de la planta actual. Construcciones de nuevas lagunas.

Canal Perrone

Ubicación: San Rafael y General Alvear (Cuenca del Río Atuel).

Monto: USD 21.000.000.

Fecha de licitación: 01/12/24.

Ejecución: 24 meses.

Organismo ejecutor: Irrigación.

Descripción: Beneficia a 5.333 hectáreas y a 250 beneficiarios. Impermeabilización de 40km de canal más reservorio, de 70.000 m3, para el riego a la demanda.

Reservorio y canal Bombal

Ubicación: San Rafael (Cuenca del Río Diamante).

Monto: USD 4.800.000.

Fecha de licitación: 15/12/24.

Ejecución: 18 meses.

Organismo ejecutor: Irrigación.

Descripción: Beneficia a 1.421 hectáreas y a 259 beneficiarios. Impermeabilización de 5 km de canal más reservorio de 55.000 m3.

Canal Serú Civit

Ubicación: San Rafael (Cuenca del Río Diamante).

Monto: USD 4.000.000.

Fecha de licitación: 01/02/25.

Ejecución: 18 meses.

Organismo ejecutor: Irrigación.

Descripción: Beneficia a 2.430 hectáreas y a 352 usuarios. Impermeabilización de 5.3 km de canal más reservorio de 81.200 m3 para el riego acordado.

Ruta Provincial 171

Ubicación: San Rafael y General Alvear.

Monto: USD 7.800.000.

Fecha de licitación: 02/11/24.

Ejecución: 8 meses.

Organismo ejecutor: Vialidad.

Descripción: Encarpetado con demarcación de 35 km. Es la unión entre Monte Comán y General Alvear pasando por Real Padre. Registra casi 800 vehículos diarios y 5.517 semanales. Sumar el mejoramiento de esta ruta es integrar a la producción agrícola y ganadera de General Alvear, evitando que quede aislada del resto de la provincia.

Ruta Provincial 153 Tramo I

Ubicación: Las Catitas – San Rafael.

Monto: USD 15.000.000.

Fecha de licitación: 02/11/24.

Ejecución: 12 meses.

Organismo ejecutor: Vialidad.

Descripción: Ruta productiva y logística. Encarpetado 89 km. Su ubicación es crucial porque se trata de un atajo hacia el sur que permite reducir en 118 kilómetros la distancia entre la RN 7 y la ciudad de San Rafael para los que vienen y van desde el sur provincial al Arco del Desaguadero. Actualmente es utilizada por 941 vehículos diarios y 5.647 por semana, de los cuales el 40% son automóviles, el 35.5%, transporte de carga pesada y el 23,5% camionetas.

Ruta Provincial 153 Tramo II

Ubicación: San Rafael – General Alvear

Monto: USD 12.500.000

Fecha de licitación: 02/11/24

Ejecución: 10 meses

Organismo ejecutor: Vialidad

Descripción: Ruta productiva y logística. Encarpetado de 59 km. Su ubicación es crucial porque se trata de un atajo hacia el sur que permite reducir en 118 kilómetros la distancia entre la RN 7 y la ciudad de San Rafael para los que vienen y van desde el sur provincial al Arco del Desaguadero. Actualmente es utilizada por 941 vehículos diarios y 5.647 por semana, de los cuales el 40% son automóviles, el 35.5%, transporte de carga pesada y el 23,5% camionetas.

Cierre de Anillo San Rafael – General Alvear

Ubicación: San Rafael – General Alvear.

– General Alvear. Monto: USD 32.600.000.

Fecha de licitación: 17/01/25.

Ejecución: 18 meses.

Organismo ejecutor: Gobierno de Mendoza.

Descripción: Aumento y seguridad de la capacidad de suministro energéticos para ambos departamentos. Permitirá la radicación de nuevos emprendimientos industriales, comerciales, agrícolas, ganaderos, residenciales y de turismo. Facilita el desarrollo de proyectos de generación con energías renovables. Población beneficiada 270.000 habitantes.

La adenda firmada con el Gobierno de Milei

La adenda en cuestión fue firmada el pasado 25 de abril por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el jefe Gabinete, Guillermo Francos, y el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, reformó la redacción del acuerdo suscripto el 13 de junio de 2019 por el entonces presidente Mauricio Macri y por Cornejo en su primera gestión al frente de la provincia.

La finalidad del convenio era resolver el reclamo de Mendoza por los perjuicios provocados por la promoción industrial durante la década de 1990 que habían derivado en una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Las partes acordaron que Nación transferiría US$ 1023 millones a modo de compensación. Alfredo Cornejo y Guillermo Francos.

En la cláusula tercera del acta quedó establecido que los recursos se utilizarían para el financiamiento de la represa Portezuelo del Viento “y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

Caída la posibilidad de avanzar con la presa proyectada, el Gobierno de Mendoza inició para que esos fondos puedan tener un destino más amplio y no exclusivamente para obras hidroeléctricas. Finalmente, la gestión de Javier Milei accedió a la solicitud mendocina y Cornejo consiguió el sustento legal para utilizar los fondos para proyectos de infraestructura de distinta índole. Luego vino el aval en la Legislatura provincial.