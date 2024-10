Federico Sturzenegger celebró la derogación de una regulación en la Anses: "¡Afuera!"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este lunes la derogación del Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones en Anses. "Seguimos eliminando cotos de caza que sólo perjudican a la ciudadanía", celebró el funcionario.

El titular de la Anses, Mariano de los Heros, dispuso esta mañana a través de la Resolución 982/24 la eliminación de una regulación que "restringía el derecho de la gente de tramitar su jubilación al obligarlos a contratar un abogado o gestor que estaba anotado en un registro que manejaba el organismo". La normativa había sido sancionada durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de la Resolución 479/14.

"Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. ¡Afuera! Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el presidente Javier Milei quiere eliminar. Gracias Sandra Pettovello y Mariano de los Heros por apoyar sin miramientos y gracias también a Cristian Manuel Goncalvez que me escribió un mail y me comentó que este registro le coartaba su libertad para trabajar", manifestó Sturzenegger en un posteo de X.

La iniciativa había sido adelantada por el propio Sturzenegger el pasado viernes durante su exposición en el Coloquio IDEA que se realizó en Mar del Plata. Allí, el ministro contó que recibió una carta de un trabajador que, luego de haberse quedado sin trabajo, quería dedicarse a la gestión de los trámites previsionales. Sin embargo, el registro de abogados de la Anses se lo impedía.

"Se lo mandé al director de Anses, Mariano de los Heros, y él me dice: 'Esto es una locura, ¿cómo te enteraste de esto?'. Me enteré porque me lo mandó alguien por mail", enfatizó el funcionario, y agregó: "Mi mail está abierto. Mándenme todas las vejaciones que el Estado les produce". "No me vengan a pedir bajas de impuestos, porque con eso rebotan como pelotita de ping pong, pero todo lo que es regulatorio, sí", bromeó Sturzenegger.

La nueva Resolución del Gobierno argumenta que la normativa derogada "se inscribe en la burocracia y cúmulo de trámites innecesarios que suele generar un impacto negativo en la seguridad jurídica, la eficacia normativa y el funcionamiento administrativo, vulnerando además la actividad directa y libre de los beneficiarios".