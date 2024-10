José Mayans reveló cómo sigue la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y fue tajante: "Le duele que no la respalde"

El senador José Mayans, candidato a vicepresidente 1° del Partido Justicialista en la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que el silencio del gobernador Axel Kicillof afectó a la expresidenta al no hacer explícito su apoyo a la candidatura para presidir el PJ.

"Axel para llegar a la gobernación tuvo el acompañamiento de La Cámpora y lo siguieron acompañando. Por eso dijo que (Cristina respeta lo que decida pero le duele", reconoció.

De todas formas, el jefe del bloque K en el Senado sostuvo que no habrá una ruptura con el mandatario provincial, en vista a las elecciones de 2025.

"El propio Kicillof dijo que quiere diálogo, Cristina también. Va a haber racionalidad, es parte de la política, del disentir. Acá no hay cosas graves, una cosa es Medio Oriente, acá no pasó eso. Hay discusiones de distintas visiones, pero no hay cosas que no se puedan conversar, no hay posiciones extremas, de ninguna parte", señaló para poner paños fríos.

En diálogo por Futurock, Mayans también salió a aclarar los dichos de la exmandataria, quien apuntó a "los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo" en medio del desaire de Kicillof.

"Ella dijo de los que se lavan la mano y miran para otro lado por lo que está haciendo Milei, y lo de Judas por los que van y comparten el castigo al pueblo argentino, habiendo venido por el PJ. Ella no se refirió a Axel", remarcó.

De todas formas, reiteró que la exgobernante lo ayudó a crecer a Kicillof: "Axel para llegar a la gobernación tuvo el acompañamiento de La Cámpora y lo siguieron acompañando. A Axel Cristina lo postuló como subsecretario, como secretario, como ministro, como diputado, como gobernador".

"En un momento tan especial ella esperaba el apoyo contundente del gobernador, por lo que representa Cristina. No pasó eso, no hay problema. Vamos a seguir", cerró.