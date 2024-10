Atentado a Cristina Kirchner: declara el "amor de mi vida" de Brenda Uliarte

Agustina Díaz, la antigua amiga de Brenda Uliarte, declarará durante este miércoles en el marco de la ronda de testimonios del proceso que se le sigue junto a Fernando Sabag Montiel y Nicolás Gabriel Carrizo por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Díaz estuvo detenida poco más de un mes hasta que logró su excarcelación y posterior sobreseimiento.

La ex amiga de Uliarte fue capturada 12 días después del ataque, la jueza María Eugenia Capuchetti la procesó como partícipe secundaria por haber tenido conocimiento del atentado. Brenda la tenía agendada como en su celular como “amor de mi vida”, en su dispositivo encontraron chats que la comprometían seriamente pues hacía mención al fallido ataque.

“Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina”, escribió Uliarte. La respuesta de Díaz contestó sorprendida: "¿De qué me perdí?”. “Mandé a matar a la vice Cristina”, insistió. “No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen repodrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo, basta de hablar, hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”.

Uliarte está acusada junto a Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Ese intercambio data del 27 de agosto de 2022, 5 días antes del intento de homicidio cuando se dio marcha atrás a un plan para asesinar a Fernández de Kirchner. Luego de apelar su procesamiento, la Cámara Federal le dictó la falta de mérito y logró ser sobreseída luego que el fiscal Carlos Rívolo pidiera su sobreseimiento y la querella desistiera de enviarla a juicio. Sobre Brenda, Agustina sostuvo que era “fantasiosa, fabuladora, delirante y manipuladora”.

Otro testimonio relevante será el de Lucas Martín Ocampo, ex novio de Brenda y padre de su hijo fallecido. Uliarte lo llamó la misma noche del atentado pidiéndole ayuda y tras cortarle la comunicación, la joven llegó a su casa y se quedó a dormir.

A la mañana del día siguiente, Brenda partió no sin antes decirle: “Yo voy a arreglar todo”. Posteriormente, Lucas llamó a la policía para contarles lo sucedido y advertir que Uliarte había dejado una bolsa blanca con un paraguas la cual, al comienzo de la investigación, se sospechó que fue usada para transportar el arma con la que Sabag Montiel había gatillado en la cabeza a la exvicepresidenta.