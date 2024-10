A las trompadas: un militante libertario se enfrentó con un grupo de jubilados

Un insólito y violento episodio se dio cuando un militante libertario se enfrentó a golpes con un grupo de jubilados que estaban manifestando, frente al PAMI. El hecho fue registrado por testigos que grabaron el enfrentamiento.

El incidente ocurrió en pleno centro porteño, sobre la Avenida Corrientes, en el marco de una marcha organizada por jubilados que protestaban contra el ajuste impulsado por Javier Milei sobre el sector.

Según relató Pablo, miembro del colectivo Jubilados Insurgentes y testigo del hecho, el agresor intentó interrumpir la protesta. "Estábamos hablando, quiso que paráramos el discurso, se armó una trifulca y se fue", explicó.

No obstante, la situación escaló cuando uno de los jubilados decidió seguir al hombre y le intentó sacar una foto. "Cuando pasé por delante, le saqué una foto y ahí se enojó, me pegó una piña y me tiró al piso", detalló.

Video: el incidente entre el militante libertario y un grupo de jubilados

Lejos de considerar el hecho como un incidente aislado, Pablo sostuvo que "están mandando servicios a todos lados. O son de La Libertad Avanza, camuflados, o son servicios, o las dos cosas a la vez".

Asimismo, el jubilado mostró su descontento frente a las medidas del Gobierno. "Ya estamos cansados de tener miedo. Nos han quitado todo, ya no tenemos por qué callarnos", concluyó.

Finalmente, el militante libertario fue escoltado por la Policía hasta una esquina y luego, fue liberado. Al ser consultado por los medios de comunicación, el militante libertario declaró que los jubilados "son unos mentirosos", "unos chorros" y "unos cagones".