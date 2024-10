Fuerte advertencia de Javier Milei a los jubilados y a los "farsantes que defienden su curro en las universidades"

Este martes por la tarde, el presidente Javier Milei cerró a las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 que organiza de forma anual el Banco Central. En medio de varias semanas con el dólar bajando sumado a la caída del riesgo país, la palabra del mandatario generó expectativa respecto a las nuevas definiciones sobre cómo seguirá política fiscal y monetaria.

Al comenzar, anticipó que su discurso iba a estar dividido en "herencia, resultados y cómo sigue hacia adelante". Respecto al primer apartado destacó la baja de la tasa de inflación ya que, según remarcó, en diciembre "viajaba al 3700%". "Estábamos al borde de un colapso macro", subrayó.

Asimismo, volvió a rechazar que haya aplicado una "devaluación" en diciembre del 120% y explicó que por la "brecha cambiaria, la devaluación ya estaba ahí".

Milei insistió en aferrarse al déficit cero y volvió a defender los vetos a la reforma jubilatoria y la ley universitaria: ""Vamos a resistir todo lo que haya que resistir".

Y fue por más: "Yo estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar, y si le tengo que vetar a los jubilados o a los farsantes que defienden su curro escondiéndose atrás de la causa de las universidades públicas, lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

Además, celebró la decisión de permitir que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite a las universidades públicas, en medio de la polémica por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. "Los chorros están en peligro", subrayó.

Milei, lapidario contra la oposición y Guillermo Moreno

En la segunda parte de su exposición, el gobernante repasó conceptos sobre la demanda de dinero, donde marcó distancia de la postura de los economistas que aseguran que la inflación es un fenómeno multicausal.

En este tramo, aprovechó y lanzó un dardo a la oposición con un duro calificativo: "Para estar pensando esto no vamos a andar haciendo seminarios, en especial porque nosotros podemos estar haciendo todas las cuentas lindas y después están los orcos. Los orcos vienen de la cuadratura del círculo, de la meretriz virgen y todas esas cosas".

Puntualmente, el presidente fue tajante contra el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, al compartir una anécdota. "Con Federico Sturzenegger, cuando decide pasar al inflation targeting le pregunté que opinaba de Moreno. ´Un cavernícola´", disparó.

Y añadió: "Si lo quieren silbar, sílbenlo, total está todo el día haciendo campaña con que hay que destituirme, si quieren decir lo que quieran no se los voy a negar".

Para cerrar su participación, ponderó que su plan de ajuste "no tuvo consecuencias sociales", ratificó que no está en duda el no arancelamiento de las universidades públicas y festejó que el riesgo país haya llegado a su nivel más bajo en cinco años.

El evento se realizó en el renombrado Palacio Libertad, ex CCK, y cuenta con la participación de economistas, académicos, directivos de bancos centrales y representantes de organismos multilaterales a nivel nacional e internacional.

La actividad, que forma parte de las iniciativas académicas y de divulgación del BCRA, puso foco en la interacción entre la política monetaria y el sector fiscal, con el objetivo de abordar los desafíos inflacionarios y las lecciones de estabilización económica.

La lista de invitados que participaron de las jornadas entre ayer y hoy incluyó a funcionarios de bancos centrales de países vecinos, como Gustavo Franco, ex titular del Banco Central de Brasil, y Adrián Armas, gerente de estudios económicos del Banco Central de Perú.

Otros nombres destacados fueron Pablo Hernández de Cos, ex gobernador del Banco de España y Neel Kashkari, presidente de la Reserva Federal de Minneapolis y miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de los Estados Unidos.

También resaltó la presencia de figuras argentinas como Iván Werning, profesor en el prestigioso MIT de EEUU y hermano de Vladimir Werning, actual vice del BCRA, Gustavo Cañonero, ex vicepresidente del BCRA durante el gobierno de Macri y Rafael Di Tella, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard.