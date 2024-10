Elecciones en la AFA: el Gobierno no descartó una intervención

Tras sortear un fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) que amenazaba con la suspensión, finalmente la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) llevará adelante este jueves su Asamblea General Ordinaria donde, entre otras cosas, se prevé la reelección de Claudio 'Chiqui' Tapia para un tercer periodo consecutivo. Desde el Gobierno nacional, enfrentado con Tapia, no descartaron intervenir el organismo, según confirmó este jueves el vocero Presidencial, Manuel Adorni.

La IGJ falló este martes en favor de una impugnación presentada el 1º de octubre por el presidente de Talleres, Andrés Fassi. El cordobés, en guerra abierta con Tapia, había pedido anular los comicios programados para este jueves que inevitablemente resultarán en la extensión del mandato del 'Chiqui' hasta 2029, ya que la suya es la única lista presentada.

El argumento de la demanda era que no hay justificación para reelegir autoridades, ya que los mandatos vigentes están en curso hasta marzo de 2025. Sin embargo, la AFA había decidido adelantar las elecciones, algo que desde Talleres aseguran que le impidió a los clubes presentar una lista opositora. A su vez, Fassi asegura no haber sido notificado de la convocatoria prematura hasta que apareció en el boletín oficial de la AFA.

Por tal motivo, el organismo que depende del Ministerio de Justicia determinó la "la irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la convocatoria" a las elecciones y suspendió la Asamblea. Sin embargo, la AFA desoyó la orden y llevará adelante el evento que proclamará la reelección de Tapia. Además, el cónclave también eliminará los dos descensos previstos para la Primera División este año, nombrará un nuevo Comité Ejecutivo y cambiará el domicilio legal de la institución de la Ciudad de Buenos Aires al predio de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires, donde podrá esquivar la jurisdicción de la IGJ.

"Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado", había sentenciado este miércoles el titular del organismo de Justicia, Daniel Vitolo, en diálogo con Radio Rivadavia.

En ese marco, el vocero Adorni aseguró que el Gobierno "entiende que la AFA tiene que atenerse a cumplir las decisiones de los organismos correspondientes". "En todo caso se evaluará en el futuro si incumplen con lo que la justicia determine y se tomarán las medidas que se crean convenientes en su momento. Nosotros no descartamos nunca nada", agregó.