El Gobierno advirtió a Claudio "Chiqui" Tapia que la AFA se arriesga a ser intervenida

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) Daniel Vitolo advirtió que la la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puede ser intervenida si este jueves llevan adelante una asamblea que fueron suspendidas. El objetivo del encuentro es votar la reelección de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, para dar comienzo a su tercer mandato.

La Inspección General de Justicia había fallado este martes en contra de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y ordenó suspender las elecciones programadas para el 17 de octubre. La decisión del organismo responde a una impugnación presentada el 1º de octubre por el presidente de Talleres, Andrés Fassi. El cordobés, en guerra abierta con Tapia, había pedido anular los comicios que inevitablemente resultarían en la extensión del mandato del 'Chiqui' hasta 2028, ya que la suya era la única lista presentada.

Por lo tanto, Vitolo fue contundente: "Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado".

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario explicó el por qué de la posible intervención: "Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo. Llos integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal. Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención".

El argumento de Talleres para suspender la asamblea es que no hay justificación para reelegir autoridades, ya que los mandatos vigentes están en curso hasta marzo de 2025. Sin embargo, la AFA había decidido adelantar las elecciones, algo que desde Talleres aseguran que le impidió a los clubes presentar una lista opositora. A su vez, Fassi asegura no haber sido notificado de la convocatoria prematura hasta que apareció en el boletín oficial de la AFA.

Desde el ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona también habían cuestionado la reelección: "Sin justificación válida, la AFA intentó adelantar las elecciones un año antes de lo previsto, al programar una asamblea para el 17 de octubre de 2024, acortando los mandatos en curso en violación de la ley y sus propios estatutos. Asimismo, la reforma propuesta buscaba extender de cuatro a cinco años la duración de los mandatos de los directivos, lo cual contraviene la Ley del Deporte, entre otras disposiciones legales correspondientes".