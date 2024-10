Lourdes Arrieta: "La Libertad Avanza se está convirtiendo en algo peor que el kirchnerismo"

Cada vez que se tiene que referir al presidente de la Nación, Lourdes Arrieta dice Javier. La expulsión que la eyectó del partido y las operaciones de los trolls oficialistas que la hostigaron en redes sociales no le terminaron de hacer cambiar de idea respecto a las buenas intenciones del mandatario. Sin embargo, reconoce que en el oficialismo hay "ambición de poder" y apunta a la familia Menem. Según ella, "encontraron una joya para agarrarse de él y poder escalar".

"Se están convirtiendo en algo mucho peor que el kirchnerismo que es lo que estaban atacando", afirmó en una entrevista exclusiva con MDZ, la diputada nacional por Mendoza, que fue eyectada del bloque después del escándalo por la visita oficial a los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Unos meses después de aquel episodio reflexiona y sostiene que "fue un acto de mala fe de las personas que lo organizaron".

-¿Qué evaluación hace luego de sus primeros meses fuera de La Libertad Avanza, tras haber sido expulsada?

-Me ha servido mucho para crecer como persona, como profesional dentro de esta carrera. El pueblo no necesita, y no merece, levantadores de manos. Necesita legisladores que realmente quieran construir para la Argentina. Entiendo que hubo una voluntad popular del 56% a favor justamente de nuestro presidente Javier Milei. Hay circunstancias como el veto a la movilidad jubilatoria queme llevaron a levantar la mano contra el Gobierno en su momento. Ahora en la última sesión lo acompañé, con la Boleta Única, eso sí me parece importante. El sistema de boleta de partido es una manera para que los espacio grandes se perpetúen y tengan aún mayor hegemonía y participación.

"Han creado una policía del pensamiento"

-¿Cómo se define?

-Soy una anarquista liberal, así es que considero que los tres pilares fundamentales de inversión son salud, educación y seguridad.

-¿Qué vio desde adentro en La Libertad Avanza y por qué piensa muchas cosas no se dan como se prometieron?

-La ambición de poder, de querer perpetuarse. Los Menem encontraron una joya en Javier (Milei) para poder tomarse de él y poder justamente escalar. Vi también un engranaje del sistema, de la política que ya está configurado de esta manera para que te quedes, para que se empobrezca la mayoría de la sociedad y otros puedan crecer. Lo que pregonamos en campaña obviamente que no se está cumpliendo. El ajuste tendría que ser para las jubilaciones de privilegio, para los viajes de la política, para esos vueltos que se quedan algunos políticos. Ahora lo está pagando el pueblo.

-¿A quién abarca ese plan que usted describe para perpetuarse en el poder?

-Hay un entorno de del Presidente que le gustó el poder y lo están incorporando. A Javier (Milei) no lo pongo ahí, sí a quiénes lo rodean. Se están convirtiendo en algo mucho peor de lo que estaban atacando, que es el kirchnerismo. Han creado una policía del pensamiento, que son los famosos trolls o haters que lo único que hacen es criticar en redes sociales. Si no te gusta lo que hace el presidente o lo que dice, sos enemigo del país. Han creado como una pseudo La Cámpora virtual., al menos ellos militaban y hacían acción social .Ellos no están todo el tiempo con el teléfono persiguiendo a los que opinamos en contra.

"Los Menem quieren perpetrarse en el poder"

-¿Y qué logros destaca?

-Es cierto que está bajando la inflación, pero el argentino promedio no llega a fin de mes porque no le alcanza. Hay una desregulación del Estado, han aumentado los impuestos. Hay clubes de barrio que están pagando en los pueblos de Mendoza hasta $300.000 de un servicio esencial que es la luz, y tienen una cuota de $1.000. Solo algunos papás lo pueden pagar.

-¿Cómo se lleva con Victoria Villarruel, ella fue el blanco de las críticas que menciona?

-Hoy podemos decir que la vicepresidente ha tomado un rol importante en el país y es una una mediadora con los demás espacios. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Sí hablé una vez con ella antes de que asumiéramos todos. Pero no va a faltar oportunidad, calculo.

-¿En estos tiempos de trabajo parlamentario, con qué espacios o diputados se sintió afín trabajando?

-He conocido distintos dirigentes y de varios espacios. En este momento tengo muy buen vínculo con todos. Pero con Oscar Zago tengo muy buena relación, además de tener cierta afinidad política, por las ideas del liberalismo. Con él sí puedo decir que me siento cómoda trabajando.

-¿Qué reflexión hace después de algunos meses de la vista a los represores condenados por delitos de lesa humanidad?

-Fue mala fe de parte de quienes organizaron la visita. A las más jóvenes nos dijeron que íbamos a una visita humanitaria, a conocer las instalaciones. Al final terminó siendo la visita netamente a personas que uno no tiene en su agenda visitar. De alguna manera nos querían exponer, creían que nos podían llevar de las narices por la falta de experiencia, porque somos nuevas en política, no se nos cuidó.

-Pero más allá de los hechos, ¿qué valoración hace de la intención de que más represores tengan domiciliaria?

-Es algo que ya lo juzgó la sociedad y la justicia más precisamente. En su momento sí se les dio domiciliaria, pero tuvieron una serie actitudes que iban en contra de esa modalidad de prisión. Creo que ya es un tema juzgado, no hay que repetirlo. Hay que mirar de aquí hacia adelante, en las próximas generaciones y cuidar a aquellos que salen de casa y no saben si vuelven.

Entrevista completa a Lourdes Arrieta