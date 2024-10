El llamado de Cristina Fernández Kirchner a Ricardo Quintela y el misterioso interlocutor con Axel Kicillof

Cristina Fernández de Kirchner empezó una nueva fase en su objetivo de llegar a la conducción del Partido Justicialista, que se baje la candidatura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y conseguir el apoyo de Axel Kicillof. "Tarde o temprano va a llegar", señaló una de las personas que trabaja al lado de la expresidenta.

Fueron varios los llamados que salieron del Instituto Patria a La Rioja, pero no fueron atendidos. Tampoco hubo respuesta. El objetivo, acordar. "Quintela tiene un carácter federal que puede aportar mucho, algo que Axel no tiene", lanzaron en tono chicanero desde el entorno de la vice.

En paralelo, desde el Instituto Patria dejaron trascender que ya hay "un interlocutor designado para llevar la conversación con Axel". Lo cierto es que se maneja, por ahora, por las sombras. Nadie se anima a decir quién es. Y en la Gobernación de Buenos Aires dieron una sarcástica respuesta para aclarar que el diálogo está sepultado: "Si le dieron esa tarea a alguien que se fijen bien porque no está haciendo nada".

La desconexión entre los dos peronistas con mayor imagen positiva según las distintas encuestas es algo que preocupa a las distintas tribus peronistas. "Basta de esa pelea, no sólo no lleva a nada si no que destruye lo que tiene cada uno para mostrarle a los desencantados de Milei", renegó un diputado que tiene buen diálogo entre los dos. "Cristina tiene que mostrar cercanía con la gestión y administración, algo que Kicillof busca en la provincia, y Axel sin Cristina hoy no es nada", señaló en la misma línea.

La expresidenta y Axel Kicillof por ahora siguen sin conversar sobre las autoridades del PJ.

Para un sector del peronismo, que fue parte del gobierno de Alberto Fernández , la expresidenta "cometió un grave error". No terminan de entender por qué decidió anunciar su candidatura antes de acordar con Kicillof. Los más duros miran a su hijo para encontrar una respuesta: "Fue un caprichito de Máximo", dicen.

En el Instituto Patria lo despersonalizan. "No tiene que ver ni con nombres, ni caprichos personales". La expresidenta viene buscando esos acuerdos desde junio cuando emperezó a reunirse con gobernadores e intendentes. Muchos de ellos, según cuentan distintas fuentes del peronismo, le expresaron la preocupación por la militancia de base y la falta de referencia nacional para construir un proyecto de país. "Vas a cualquier barrio por fuera de Capital y el Conurbano y Axel no existe y los pibes no tiene una sola referencia para escuchar o defender", comentó un militante del peronismo que comparte esa preocupación. Así, aclara: "Mucho menos les importa la 'internita' que tienen".

Es cierto que en el peronismo no existe pelearte con Máximo Kirchner sin pelearte con su madre, Cristina Fernández de Kirchner. Es algo que lo sabe Kicillof y también lo saben el cúmulo de dirigentes que se le acercaron en el último tiempo. Dos ejemplos de esto son el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "El Cuervo" Larroque. Se trata de dos dirigentes que no solo están alejados del Instituto Patria si no, que en las oficinas de Cristina Kirchner están convencidos que "construyen para competir en la interna peronista". "Pero no importa, nosotros vamos a hacer todo por la unidad. Axel en ningún momento tuvo una clara manifiesta en contra de Cristina, en público ni en privado", explicó una alta fuente del peronismo a MDZ.

El malestar con Axel se basa en la falta de claridad para dejar la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. La exvicepresidenta intentó por distintos medios que el gobernador fuera el candidato a presidente el año pasado. Y Kicillof cerró rápido su candidatura en la provincia y después salió a pedir una nueva conducción. El malestar por el pedido de "nuevas canciones" que lanzó en septiembre 2023 fue solo la punta del iceberg. "Vos podés correrte de la conducción de Cristina y seguir siendo peronista, nadie dice que no. Pero si querés una conducción distinta a la de Cristina andá y decilo de frente", explicó un dirigente histórico del PJ.

En paralelo, Cristina trabaja para sumar a Quintela a su candidatura, a pesar de que el riojano mantiene firme su postulación. Cerca de la vice le dijeron a MDZ que "Cristina lo llamó más de una vez pero no le quieren atender el teléfono".

Las conversaciones con el equipo de Quintela no están cortadas. Hay tres interlocutores designados para buscar la foto entre el riojano y la platense. Uno de ellos es Gildo Insfrán que insiste desde que Fernández dejó la Presidencia de la Nación con que ella debe conducir el PJ. Tiene buen diálogo con el gobernador y también comparte la preocupación por la falta de un modelo nacional para ganarle a Javier Milei.

También están los santiagueños José Neder y Gerardo Zamora, que impulsaron a Quintela para gobernador en 2019 y ahora zigzaguean entre el apoyo a Cristina y al gobernador. No se definen, pero dialogan.