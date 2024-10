Elecciones del PJ: los pasos claves para organizar la interna entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

El Partido Justicialista (PJ) se acerca a un nuevo proceso electoral para renovar a sus autoridades nacionales, un hecho inédito en su ya extensa historia. La particularidad obliga a un partido no acostumbrado a las internas, a diferencia de sus primos radicales, a desempolvar padrones y repasar los reglamentos para organizar una elección que promete ser trascendental para el futuro del peronismo.

Hasta el momento, el PJ se divide entre las candidaturas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Por más que los dos ya ratificaron sus intenciones, e incluso el riojano ya oficializó este jueves a sus apoderados, todavía hay tiempo para un acuerdo y que haya lista de unidad o que incluso aparezca un tercer contendiente.

El apoderado del partido, Eduardo López Wesselhoefft, le explicó a MDZ todos los detalles de cómo son los comicios dentro del espacio peronista.

"La fecha de las elecciones está fijada para el 17 de noviembre. Hoy hay reunión de junta para aprobar los padrones y el 19 de octubre vence el plazo para la presentación de listas", comentó López Wesselhoefft a este medio.

Además del presidente y su vice, el Partido Justicialista elige cada 4 años 75 consejeros, de entre los cuáles se designarán cargos como el del Tesorero y el secretario general, entre otros.

Para presentarse, una lista debe contar con un número de avales no inferior al 2% del Padrón Nacional del partido, que actualmente cuenta con 3.123.256 afiliados. Dichos avales deberán pertenecer por lo menos a 8 distritos diferentes y el total conseguido por una lista no podrá concentrar en un solo distrito más del 25% de los avales presentados.

A su vez, "a los fines de acreditar antecedentes políticos y trayectoria partidaria que indiquen mérito mínimo razonable para justificar la candidatura nacional", los candidatos deberá presentar certificación expedida por cinco de los presidentes de los distritos a los que los avales pertenezcan, según establece el reglamento electoral del PJ.

De acuerdo al texto, el sufragio es voluntario, igual, individual y secreto, y pueden votar todos los ciudadanos incluidos en el padrón de afiliados. Las sedes de votación son elegidas por las autoridades del partido local, que luego harán el recuento e informarán los resultados a la Junta electoral nacional.

Sin embargo, si solo se presenta una lista única y cumple con los requisitos reglamentarios, esta es proclamada automáticamente por la Junta Electoral Nacional, algo que ha ocurrido en todas las elecciones del PJ hasta el momento.

"Antiguamente la elección la decidía el Congreso Nacional del PJ, pero en el '87 se reformó la Carta Orgánica y a partir de ahí las elecciones se hicieron con lista única", comenta López Wesselhoefft.

El intento de romper con esa tradición fue en 2008, cuando un sector integrado por dirigentes del duhaldismo quiso competir contra la candidatura del expresidente Néstor Kirchner. Sin embargo, la lista no consiguió los avales y no fue oficializada, por lo que el santacruceño se quedó con la conducción del PJ sin tener que recurrir a las urnas.

Hasta el momento, la única vez que la conducción del peronismo se definió por los votos fue en la interna presidencial de Antonio Cafiero contra Carlos Menem, donde el riojano se impuso y absorbió a las huestes de su rival, para luego sentarse en la Casa Rosada.

En otro tipo de disputa interna, el peronismo cordobés hace años que no participa en la vida interna del partido nacional debido a su conflicto declarado con el kirchnerismo. Esa posición fue ratificada por Alejandra Vigo, senadora nacional y pareja del exgobernador Juan Schiaretti. "No participamos cuando presidía el PJ Alberto Fernández, el presidente de la Nación violento e incapaz elegido por Cristina. Y tampoco debemos hacerlo ahora", publicó la legisladora en sus redes el pasado martes. Sin embargo, López Wesselhoefft aclara que "el PJ de Córdoba está convocado, más allá de que no comulgue con el partido".

Otra situación particular se da en dos provincias donde el PJ local está intervenido: Jujuy y Corrientes. En esos distritos, los que pueden prestar su aval a una lista u otra son los interventores designados por el partido nacional. Estos son Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez en el caso del PJ jujeño, mientras que el justicialismo correntino lo dirige temporalmente la dupla de Máximo Rodríguez y Teresa García. La intervención no impide que los afiliados voten con normalidad.

Quedan ocho días para saber si el Partido Justicialista desempolvará las urnas o si primará la unidad. De una forma u otra, el 17 de noviembre tendrá un nuevo presidente.