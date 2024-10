Se allana el camino para el juicio oral contra Fernando Espinosa por abuso

La Cámara del Crimen desplomó la intención del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de apartar al magistrado que encabeza la causa por abuso sexual donde fue denunciado por su exsecretaria Melody Raskauskas.

A través de sus abogados, Espinoza había argumentado temor de parcialidad por parte del juez Luis Schegel cuando rechazó diversas medidas de pruebas requeridas por la fiscal Mónica Cuñarro. En respuesta, el titular de la sala 7 de la cámara, Juan Cicciaro, sostuvo que "el núcleo de la argumentación ha transitado por la supuesta configuración de un temor de parcialidad para la defensa, sin invocación expresa de causal alguna".

En esa línea, el Camarista agregó: "No advierto circunstancias que conduzcan a concluir del modo en que lo ha hecho la parte recusante. (…) No se ha producido prejuzgamiento alguno, en la medida en que no se ha arribado a la etapa donde las partes introducen la crítica de la instrucción y por tanto el juzgador no ha formulado manifestaciones prematuras en torno a lo que pudiere ocurrir a ese respecto".

Sobre la prueba, Cicciaro defendió el accionar de su par instructor al sostener que "las providencias que se dictaron en el marco del pedido de querellar hubieran importado el favorecimiento de la denunciante. En rigor, se aclaraban las pautas normativas que rigen la cuestión y a todo evento se encaminaban a salvaguardar el buen orden del procedimiento".

El revés judicial para Espinoza allana el camino para el avance del expediente hacia el juicio oral del cual podría ser condenado a cuatro años de prisión. Aún resta que la fiscal determine el cierre de la investigación y el traslado de la vista del resto de las partes. Sustanciado ese trámite, la funcionaria del Ministerio Público deberá formular el requerimiento de elevación del expediente a instancia de debate.