Mariano Cúneo Libarona negó un pacto de impunidad con Cristina Kirchner y reveló el pedido que le hizo Javier Milei

Después de las críticas de los "halcones" del PRO, Mariano Cúneo Libarona rechazó las versiones acerca de un posible pacto de impunidad del Gobierno de Javier Milei con el kirchnerismo y ratificó que avanzarán contra los actos de corrupción y de narcotráfico, aunque recalcó que "no perseguirán a los opositores".

"No es nuestra tarea perseguir, eso es tarea de los fiscales. Si vamos a atacar y al máximo, cuando tengamos información verosímil y pruebas, sobre la corrupción, el narcotráfico, la trata. Y la vamos a hacer la denuncia con contundencia, ante las autoridades pertinentes que es el fiscal o el juez", expresó.

En alusión a un posible vínculo con la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Justicia negó haber tenido comunicación con ella y comentó que la "única vez" que la vio fue el día de la asunción presidencia.

"Algún señor dijo que yo fui al Senado a hablar con Cristina Kirchner. No la conozco. El día de la jura es la única vez en mi vida que la vi ahí lejos, nunca hablé. Acá no hay ningún pacto de nada. No hay nadie que vaya a denunciar más que yo", insistió por TN.

Además, Libarona reveló que Milei le pidió "que se terminen las interferencias del Gobierno con el Poder Judicial", reiteró que son los fiscales quienes impulsan las investigaciones en la Justicia y consideró que la Unidad de Información Financiera (UIF) "tiene que colaborar dando elementos a la Justicia pero no como querellante".

"No es tarea del Ministro de Justicia entrar a los tribunales a decirle a los jueces lo que tienen que hacer. El Poder Judicial es independiente. Le queremos dar más poder a los fiscales para que investiguen y que haya Juicios por Jurados", expresó.

Por otro lado, el abogado recalcó que su relación con la Corte Suprema será "de mucho respeto y armonía" y que desde el Gobierno respetarán "la ley y sus fallos".

"Demasiados temas terminan en la Corte. No sé como hacen: tienen más de 20.000 casos al día y son solo 4 miembros. No dan abasto. Hacen un esfuerzo enorme", añadió.

Por último, confirmó que "van a mejorar y organizar al INADI" e insistió en la idea de "achicar el Estado". "Vamos a centralizar organismo que tienen muchas filiales en todo el país", concluyó.