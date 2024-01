Ley ómnibus: los funcionarios admitieron que "habrá cambios", pero ratificaron los puntos centrales del proyecto

El debate por la ley ómnibus tuvo su primer capítulo en la Cámara de Diputados con la presentación de funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza. La jornada estuvo marcada por los cruces y chicanas entre los legisladores del kirchnerismo y los libertarios, que levantaron la temperatura de una reunión bastante caliente. Los funcionarios admitieron que avanzarán con algunas modificaciones.

En las casi seis horas de reunión en la Sala 2 del Anexo C, la más grande la Cámara baja, se hizo rutinario que cada 20 minutos o media hora un diputado interrumpiera a otro a los gritos por distintos motivos: no le daban lugar a un legislador para hablar, o uno se excedía de los cinco minutos acordado y lo querían cortar. Así una y otra vez.

La Libertad Avanza, que tuvo a cargo el debate en manos del presidente de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni, mostró su inexperiencia para manejar estos momentos de tensión. Paula Penacca, secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, se paró de su silla en distintas ocasiones y reclamó que se le respetara el derecho a la palabra de su bloque. El libertario intentaba calmarla pero causaba el efecto contrario.

Una de las frases que más rechazo generó fue del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, autor del DNU 70/2023. "Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente", dijo el exjuez de la Corte Suprema menemista. "Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis y actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, no es un invento. Lo desarrolló, pensó y expresó en la propia Constitución", indicó.

Más de 100 diputados se reunieron para escuchar a los funcionarios. Crédito: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Los otros invitados fueron el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Uno de los temas clave de la jornada tuvo que ver con las privatizaciones. Chirillo recogió el guante y dijo: "Todas las empresas no se puede privatizar". "Tienen que ser ordenadas y eficientizadas, se pide que estén declaradas sujetas a privatización de acuerdo a la ley", agregó. Sin embargo, insitió: "Pero, para poder privatizar adecuadamente, se tienen que poder ordenar".

La estrategia de los oradores del Gobierno fue la misma en los distintos casos: hablar lo más lejano posible de la ley en discusión. Barra contó algunas anécdotas del derecho romano, Cúneo Libarona repasó historias de su juventud y referencias autoreferenciales. “Hable de la ley, ministro”, reclamaban los diputados kirchneristas.

Barra también habló de “un famoso discurso de Perón”, que nada tenía con el proyecto en discusión, y Lorena Pokoik (Unión por la Patria) le gritó: “Lavate la boca antes de hablar de Perón”. "No veo por qué en ciertos casos no pueden darse facultades especiales para vencer el atraso y la pobreza cuando se lo dan para vencer el desorden que no es más que el hijo de aquellos", señaló para remarcar que este Congreso le dio esas facultades a otros gobiernos.

“Y proféticamente remataba Alberdi diciendo que en muchos puntos las facultades especiales dadas al Poder Ejecutivo pueden ser el único medio para llevar a cabo ciertas reformas de larga, difícil e insegura ejecución", finalizó Barra. Las interrupciones fueron constantes durante la jornada. Crédito: Juan Mateo Aberastain / MDZ

Otro de los momentos que más se destacó de la jornada fue cuando el ministro de Justicia defendió la implementación de la toga, la indumentaria que usan los jueces en algunos países como Inglaterra. Este producto, según Cúneo Libarona, genera "distinción ante las personas que integran un juicio". "Los invito a que compren un libro y ahí está el fundamento", dijo en referencia a una publicación "El alma de la toga", de Angel Ossorio. "Existe ya en varias provincias", remarcó. Mientras decía esto, varios diputados empezaron a reírse y algunas entraban y salían.

En otro momento habló del juicio por jurado y comentó que “es soberanía popular”, así lanzó una chicana al mirar al kirchnerismo: “Les va a gustar a ustedes, que es que te juzguen tus pares”. “Es una deuda de 1853, rige en 11 provincias del país”, indicó. “Esto tiene que ir acompañado de otras reformas como la ley de juicio rápido, no puede ser que dure la eternidad que duren”, dijo.

“Para que tengamos una justicia efectiva necesitamos jueces”, dijo cuando empezó su presentación. “Es imposible que los jueces presenten un buen servicio con las vacantes que tenemos hoy”, señaló y graficó: “Hay un juez que tiene tres juzgados”. “Tenemos que nombrar jueces, si no tenemos jueces trabajando es difícil”, cerró, pero antes adelantó que mandará los pliegos al Senado.

Mientras esto ocurría desde en el recinto de la comisión, por lo bajo ocurrían algunas negociaciones. María Eugenia Vidal (PRO) planteó la posibilidad de no privatizar YPF. “El sector de los hidrocarburos no está pidiendo esto”, dijo y argumentó que “el Tesoro Nacional no le transfirió recursos a YPF”. Luego de esta definición, siguieron las conversaciones con el Gobierno para modificar la redacción de este artículo.

Otra de la que consiguió algunas modificaciones fue Silvia Lospennato (PRO). Remarcó que no queda claro por qué para el cargo de síndico general de la Nación se necesitan 15 años de experiencia, cuando por lo general son ocho. “Parece una decisión un poco rara, tal vez acomodada”, deslizaron desde el entorno de la diputada del PRO. Esa medida también será revisada.

El debate seguirá mañana con dos platos fuertes .Estará presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para hablar acerca de los capítulos del proyecto que la incluyen. El primero será el titular de la cartera de Interior, Guillermo Francos, que abre la jornada a partir de las 9. También estará nuevamente presente Eduardo Rodríguez Chirillo.

También habrá una serie de funcionarios del Ministerio de Economía, ya que el jefe del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo no estará presente.