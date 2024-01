En menos de dos meses la tarifa de taxis y remises tendrá un aumento del 144%

El Ente de Movilidad Provincial (EMOP) puso en consideración pública para que el público en general analice un nuevo incremento en la tarifa de taxis y remises del 77,6% que se aplicaría en breve. La última suba en el costo del servicio se había producido el pasado 24 de noviembre, cuando estableció un aumento del 66,57%.

A través de la Resolución Nº 2, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo sometió “a conocimiento y consideración pública el informe técnico oficial relacionado al incremento del costo de la tarifa del servicio de taxi y remis”. El mismo contempla un estudio de costos de combustible y otros insumos de los vehículos y concluye en la necesidad de un incremento del 77,64%.

En este sentido, se invita al público en general a “formular las propuestas, oposiciones, sugerencias, peticiones, objeciones y todo cuanto deseen aportar” dentro de un plazo de 10 días hábiles desde hoy.

“Transcurrido el plazo establecido en el artículo 3°, y/o resueltas las sugerencias u objeciones formuladas por los interesados, en su caso, se procederá a elevar el Informe Técnico Oficial Final a la Subsecretaría de Transporte de Mendoza, para la continuidad del trámite pertinente”, expresa la resolución.

Esta nueva actualización tarifaria comenzó luego de que las diferentes cámaras empresarias del sector solicitan un ajuste del último incremento otorgado en noviembre, con fundamento en la situación económica y contexto inflacionario actual.

El pasado 24 de noviembre se dispuso una aumento tarifario del 66,57% y ahora se analiza una suba 77,64%, lo que provocaría que en un plazo menor a dos meses el costo del servicio de taxis y remises subiría más de un 144%.

La particularidad que tiene este nuevo proceso de actualización tarifaria es que el EMOP no convocó a una audiencia pública, como venía ocurriendo en las anteriores oportunidades. Asimismo, no recurrirá al Poder Ejecutivo para que establezca el incremento. Esto se debe a una modificación introducida por un decreto del 14 de diciembre que reguló el procedimiento de determinación tarifaria de taxi y remis.

La resolución del EMOP indica que “tratándose de servicios públicos, tanto el procedimiento de Audiencia Pública o similar, que garantice la participación ciudadana, y la convocatoria previa del Órgano Consultivo asesor, constituyen actos ineludibles, bajo pena de nulidad absoluta”. No obstante, remarca que “en materia de servicios no públicos, no resultaría esencial su convocatoria”. “El servicio de taxi y remis, no es esencial, a diferencia del regular, que es precisamente de carácter masivo, general y necesario. Resultando lógica su diferenciación”, argumentan y señalan que “esta aclaración es importante efectuarla, en razón de las contradicciones halladas en la legislación actual”.

“En materia de tarifa de taxi y remis, es suficiente y también obligatorio a partir del decreto 2843/23, la sanción de una norma legal, resolución, de la Autoridad de Aplicación, sin necesidad de recurrir a un decreto del Poder Ejecutivo”, establece en los considerandos.

En este sentido, el EMOP avanzó con la publicación del informe técnico elaborado a través de las solicitudes y estudios de costos privados aportados, de modo tal de poner a disposición de todos los interesados el expediente íntegro, para que puedan conocerlo y a partir de allí formular las sugerencias y opiniones pertinentes, en el plazo que se fije al respecto.

Finalmente será la Subsecretaría de Transporte de Mendoza que determinará la aplicación del incremento final la tarifa del servicio.