Denuncian amenazas de un sindicalista a un intendente

Diego Reyes, el intendente de la localidad de Puán, denunció una amenaza contra él y contra su familia por parte de un sindicalista del gremio de los municipales, Hugo Daniel Podprullenko. Según el audio que dio a conocer el secretario de Gobierno municipal, Franco Mombelli, el gremialista hablaba de "prenderle fuego la casa" al intendente y "manotear" a su hija.

"Hay que prenderle fuego junto con toda la familia adentro, como le hicieron una vez a (el exintendente de Puán, Horacio) Lopéz", se lo escucha decir en el audio a Podprullenko. El conflicto entre el intendente y los municipales existiría por despidos de empleados y pagos de sueldo retrasados, por la situación complicada que vive el municipio desde que Reyes comenzó su gestión, en donde encontró todos los números en rojo.

En el audio también se puede oír que el objetivo de "prenderle fuego la casa" era para conseguir que esta situación cambie, porque como "le hicieron una vez a López" la amenaza serviría para que "a los 15 minutos" firme "los papeles". "A este hay que hacerle lo mismo, así aprende este hijo de puta", continuó el gremialista.

La hija del Reyes también fue mencionada en esta amenaza que denuncian desde la municipalidad, ya que Podprullenko dice que "hay que prenderle fuego la casa o manotearle la hija". "Para colmo lo que es la hija, hasta hace 15 minutos la vi acá en el poli, se vino a bañar a la pileta porque tiene una amiga. Si no se la manotean acá hay que manoteársela allá, en Bordenave", declara en el audio. Para el final, Podprullenko siguió insistiendo con la idea de hacer arder la casa del funcionario pero "de noche, cosa que esté durmiendo, que ni vayan, ni la policía ni los bomberos".

El sindicalista, que está afiliado a tres gremios de la actividad, fue identificado por la municipalidad, que le contó a sus vecinos lo que estaba pasando y que informó que ya se hizo la denuncia penal ante la Ayudantía Fiscal de Puán.

Diego Reyes, el intendente de Puan.

El intendente, por su parte, en diálogo con Panorama dijo que recibió el "mensaje de una persona conocida que también forma parte de ese grupo de WhatsApp de los sindicatos". "Me informó de esto y me reenvió el audio", aseguró Reyes.

También dio explicaciones por la polémica en el municipio, en donde se despidieron a 700 trabajadores contratados, se condicionó el pago de aguinaldo y haberes y existe una medida de fuerza de los empleados: "Yo entiendo que el reclamo era justo porque la gente todavía no había percibido la totalidad del aguinaldo, pero la realidad que vivimos nosotros desde que asumimos en diciembre es una situación compleja que siempre informamos". Y agregó: "Lo que no comparto es la medida de fuerza del paro, porque el paro es para que la otra parte recapacite y la verdad que nosotros no teníamos nada que recapacitar".

El audio de la amenaza que denunció la municipalidad