Los primeros 20 días de Gobierno: qué dicen las redes sociales sobre Javier Milei

Las redes sociales fueron y son un factor clave para la figura de Javier Milei, el presidente que logró que un gran segmento de usuarios lo siga a capa y espada. A 20 días de su asunción, y tras las medidas polémicas que lanzó, la conversación en redes mermó y se dividió en dos grandes grupos que lo mencionan a favor o en contra. A partir del anuncio del DNU 70/2023, Milei fue mencionado 2 millones de veces y entre las palabras que más aparecieron en relación a su figura se encuentran: "democracia", "CGT", y "casta".

Según el análisis que realizó la consultora Ah Doc, titulado "Los primeros 20 días de Gobierno y el análisis de la conversación digital", Milei tuvo altibajos en el mes de diciembre con respecto a su figura en redes sociales. Mientras que desde el 1 al 10 (el día de su asunción) el porcentaje de imagen positiva se llevaba el primer puesto -con el 40%- luego de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo y de la presentación del DNU la situación comenzó a cambiar.

Los sentimientos en redes sobre Milei desde el 11 al 20 de diciembre fueron más negativos (42%) que positivos y lo mismo pasó el último tramo del mes, en donde el porcentaje en contra del libertario aumentó, posicionándose en un 45%. Según la agencia de gestión integral en comunicación, estos resultado ese deben a los usuarios que no están a favor de Milei y a "la cobertura de noticias con tintes negativos".

Cuántas menciones de Milei hubo desde que ganó el balotaje

Milei siempre se superó en las redes, y a pesar de que cuando ganó la segunda vuelta el 19 de diciembre se mencionó 1.2 millones de veces, los demás hechos que vinieron después aumentaron ese número o lo mantuvieron igual. Cuando asumió tuvo 1.6 millones de menciones, cuando Caputo dio los primeros anuncios económicos 1.5 millones y cuando se lanzó el DNU que sigue dando de qué hablar la palabra "Javier Milei" estalló, siendo mencionada 2 millones de veces.

La imagen de Milei en las redes.

Pero no todo fue color de rosas, ya que desde el comunicado de Caputo la conversación en redes se dividió, y aumentaron las respuestas enojadas, en contra y cuestionando las acciones del presidente. Algo que no dejó aumentar con el DNU.

Sobre este punto, el informe dio los primeros 10 temas de los que hablaron los usuarios desde que habló Caputo y luego de la Cadena Nacional que presentó el DNU.

Anuncios de Caputo:

Subsidios

Dólar oficial

Casta

Transporte

Energia

Transferencias a provincias

Dólar Tarjeta

Retenciones

Devaluación

Ajuste

Todos los temas tenían que ver con los primeros anuncios que daba el Gobierno, en materia económica, y que generaban gran incertidumbre en la sociedad.

Presentación del DNU:

Congreso

Cacerolazos

CGT/ Sindicatos

Paro Nacional

Alquileres

Prepagas

Ley de Tierras

Aerolíneas Argentinas

Ley de Góndolas

VTV

Las menciones tras el DNU no solo fueron sobre temas económicos, ya que el decreto modificaba aspectos sociales y políticos de la norma, derogaba leyes y generaba miedo y preocupación en la sociedad. Tanto que gran parte de la sociedad decidió salir a las calles a hacer "cacerolazos", otro de los temas que fue furor en redes.

El informe determina que la oposición se unió para ir en contra del DNU.

"Democracia"

La palabra democracia también fue importante durante estos días de Gobierno, en donde la oposición creía que el DNU iba contra ella, y los seguidores del oficialismo acusaban a estos de no respetarla por quejarse y salir con "cacerolas" a reclamar. La conversación sobre "democracia" creció un 50% desde el anuncio del DNU.

Otro enfrentamiento que se daba a partir de esta palabra es que los libertarios decían que los opositores al DNU y al Gobierno salían a cuestionar tras "haber guardado silencio durante el Gobierno de Alberto Fernández". En cambio, los que salieron a las calles se fundamentaban en que Milei quería "pasar por encima del Congreso" con el DNU, que tenía más de 300 páginas y que buscaba reformas cuestiones estructurales del Estado.

Cuántas veces fue mencionado Milei a lo largo de sus días en el Gobierno.

"Casta"

La casta fue otro concepto que evolución en el mes de diciembre, ya que tuvo dos "picos de conversación" cuando Caputo salió a hablar por primera vez siendo ministro y luego del anuncio del DNU.

Las menciones "continúan siendo mayoritariamente negativas en torno al término 'casta'. Sin embargo, luego de los anuncios, los usuarios opositores se sumaron a esta conversación resignificando el término y explicando que 'la casta' finalmente son los grupos 'económicos concentrados' y que será la 'gente de a pie' quien pagaría el ajuste".

"CGT"

La Confederación General del Trabajo también tuvo su protagonismo tras el DNU y estuvo en la "mira de propios y ajenos". Sus menciones desde el decreto 70/2023 aumentaron un 900%. La conversación también se dividió en dos, y mientras que los "ajenos" cuestionaban el accionar de la CGT (que salió a reclamar, realizó una marcha y anunció un paro general para el 24 de enero) en los años del kirchnerismo, los "propios" le exigían a la central obrera que reclame, intervenga y defienda los intereses de los trabajadores.

¿Y qué pasó con la tendencia "No la ven"?

El segmento más libertario en las redes sociales comenzó entre entre el 23 de diciembre y el 25 a cuestionar a las personas que no estaban a favor de las medidas de Milei escribiéndoles "No la ven". Según el informe, el concepto "no tiene profundidad" y no presenta principios, verdades ni ideas. "Es una declaración identitaria" pero también tiene "niveles de agresión" ya que la excluye a las personas de las que están hablando, la conversación se da entre los que están del lado de la frase "No la ven".