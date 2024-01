Ley Ómnibus: en una jornada caliente, el oficialismo puso en marcha al Congreso pero todavía no pisa el acelerador

En un clima de altísima tensión política, La Libertad Avanza (LLA) dio el primer paso en la Cámara de Diputados para analizar el proyecto de ley ómnibus que mandó al Congreso que Javier Milei mandó al Congreso. Así, quedaron conformadas las cuatro comisiones que analizarán la iniciativa oficialista desde el martes que viene, algo que podrían haber hecho mismo hoy en caso de querer avanzar con celeridad como pidió el jefe de Estado.

Estaba todo listo para que la bronca estallara este jueves en la Cámara de Diputados. Esto se veía venir por lo menos desde la semana pasada, cuando el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, expresó su malestar porque no le daban los lugares que él cree que a su bloque le corresponden en la comisión que va a analizar el DNU de Javier Milei que avanza en 330 derogaciones y desregulaciones.

El momento de mayor tensión fue cuando José Luis Espert (Avanza Libertad) fue designado como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que la semana que viene encabezará el debate en el plenario. La gota que rebalsó el vaso fue la votación. El secretario indicó que había que hacerlo a "mano alzada" y no terminó de quedar en claro quiénes acompañaron en la designación.

"Dígannos quienes votaron, no queda en claro quién eligió las autoridades de la comisión más importante", gritó Martínez, mientras él y Paula Penacca, secretaria parlamentaria de UP pedían la palabra. En paralelo, los diputados del Frente de Izquierda, que también pedían la palabra, expresaban su rechazo a que Espert quedara a cargo de esta comisión. "Se trata de una figura que amenazó con 'cárcel o bala' a la diputada Myriam Bregman".

En ese clima de tensión, el kirchnerismo y el Frente de Izquierda desconoció la legitimidad de la conformación de la comisión. José Luis Espert levantó la reunión sin darle la palabra a los diputados de la oposición que querían hablar. Esta actitud del economista, que la semana que viene deberá ordenar un debate que promete seguir siendo caótico, generó malestar en los propios libertarios.

"Es una falta de respeto lo que hizo, hay que darle la palabra y que digan lo que quieran decir. Pero eso no se puede hacer, es una locura", dijo una de las espadas parlamentarias de LLA a MDZ luego del conflicto.

Itai Hagman (UP) fue un poco más al hueso con el mensaje que dejó: "Usted no es un monarca, Espert, como quiere hacer Milei con la Argentina. No puede negarle el uso de la palabra a los diputados". En el kirchnerismo ya no esconden sus definiciones y dicen que ven "autoritarismo". "Esto no es ni falta de experiencia, ni mala administración, acá hay una decisión clara de llevarse puesto al Congreso", analizó una de las espadas legislativas del peronismo.

Uno de los puntos que más irrita a Germán Martínez de esta situación es que el resto de los bloques opositores, como Hacemos Coalición Federal o la UCR, no exprese su malestar con esta actitud que tomó LLA. Después de estos cruces, Martínez se quedó con sus pares Nicolás Massot y Martín Tetaz analizando qué pasó. Germán Martínez fue uno de los protagonistas de la jornada caliente en Diputados. Crédito: Télam

El otro de los puntos que más rabia general en el santafesino es que "no se haya respetado lo que se votó en la sesión preparatoria". Allí, el oficialista había acordado que se repartieran los lugares en las comisiones por sistema D'hondt. Este mecanismo apunta a respetar la proporcionalidad de cada bloque político en cada comisión.

Esto quedó más expuesto en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde el peronismo pidió 16 lugares en vez de los 14 que Martín Menem les asignó. Además, reclamó la vicepresidencia primera de la comisión, luego de aceptar que la conducción esta, que es considerada "de gobernabilidad" es lógico que quede para el oficialismo.

"Retomemos el funcionamiento institucional, no repliquemos el avasallamiento de poderes que impone el Ejecutivo", señaló Penacca. Luego de varios momentos de interrupciones y discusiones, finalmente se definió que el diputados por Santa Fe Nicolás Mayoraz (LLA) quedara a cargo de la presidencia.

La semana que viene empieza el debate con funcionarios

Sin mucha discusión, Fernando Iglesias (PRO) quedó a cargo de la comisión de Relaciones Exteriores y Gabriel Bornoroni (LLA) de Legislación General. La intención del oficialismo es convocar para el martes a una reunión plenaria de las cuatro comisiones que se formaron hoy para empezar a analizar la ley ómnibus que mandó Javier Milei al Congreso.

El debate va a ser extenso. En principio la intención es que sea martes, miércoles y jueves con la exposición de funcionarios y la semana siguiente que debatan los diputados nacional para intentar llegar a un dictamen. En paralelo, empiezan las negociaciones para hacer algunas modificaciones.

El motivo por el que Marcela Pagano se bajó de dos comisiones

La experiodista y actual diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) tenía previsto ocupar un lugar en la comisión de Presupuesto y Hacienda y en la de Legislación General. Pero este jueves, minutos antes de que empiece la comisión se conoció que finalmente no estará presente.

En su entorno deslizaron a MDZ un malestar que generó en el grupo de los 38 diputados libertarios la definición de quiénes integraban las comisiones y quiénes no. "Muchos de los que quedaron afuera vieron como le dieron lugar a los dirigentes que ya venían de la política y a los demás los hicieron esperar", deslizó una fuente parlamentaria a MDZ.

"Ella prefirió ubicarse dentro del bloque con los que se sumaron a la política desde afuera, y no quedar pegado a diputados que hace años están girando en distintos partidos", comentaron.