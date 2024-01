El Gobierno niega los rumores de internas y confirma a Francos en su cargo

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, negó hoy la existencia de "internas" entre funcionarios del Gobierno, a raíz de la presentación en el Congreso de la llamada ley ómnibus, y calificó de "rumor" a una información acerca de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, habría presentado la renuncia al cargo.

"En el Gobierno no hay una sola interna. Todo es rumor. En línea con esos rumores, lo de Francos es solo un rumor que generó la prensa sin ningún tipo de sustento. Es falso de toda falsedad", respondió Adorni a una consulta recibida en su habitual conferencia de prensa diaria en Casa Rosada.

Y en esta línea, se refirió a la ley ómnibus presentada por el Gobierno: "El trámite legislativo está en los plazos normales, o al menos, esperables por nosotros".

El Gobierno y su defensa del DNU

Adorni aseguró hoy que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado días atrás por el presidente Javier Milei "defiende a las claras la libertad de la gente en materia laboral y salud", entre otras cuestiones.

"No veo donde se está quitando derechos a nadie, ni en materia de salud ni laboral. En salud nos parece maravilloso que se pueda elegir. En materia de derechos laborales, con un 45% de informalidad y salarios miserables, no entiendo cuál es el derecho que estás defendiendo. No han sido derechos, sino complicación", sostuvo.

Y confirmó que el fallo será apelado."Habrá un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de justicia y se pedirá la incompetencia por entender que el natural es el Fuero Contencioso administrativo. Además, esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia", detalló Adorni.

En este orden, el Gobierno también pedirá "la incompetencia" de la Cámara del Trabajo para intervenir en la cuestión por entender que el fuero correspondiente es el Contencioso Administrativo. "Todo esto va en contra de la jurisprudencia en esta materia", sostuvo el funcionario.

