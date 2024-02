Tensión entre manifestantes y las fuerzas de Seguridad en las afueras del Congreso

La tensión con los movimientos de izquierda y organizaciones sumó un capítulo más este miércoles, cuando unos doscientos manifestantes intentaron cortar las inmediaciones del Congreso, algo que está prohibido en el protocolo que estableció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hubo refuerzos de agentes de seguridad en motos y dos carros hidrantes para controlar la situación, que duró algunos minutos y que logró controlarse.

En las afueras del Congreso volvió a levantar temperatura por la tarde, cuando la peor hora del calor había pasado. La dirigente Vilma Ripoll del MST habló con MDZ y despejó dudas: "No tenemos heridos confirmados todavía", pero las corridas y las imágenes de distintos móviles de televisión generaron incertidumbre.

Desde temprano, distintas organizaciones dentro del Polo Obrero entre otras, amenazaron con quedarse en la calle hasta que se logre evitar la aprobación de la ley ómnibus, después que se quitaran cerca de doscientos artículos para su aprobación, incluido todo el capitulo fiscal, que era de absoluta importancia para el presidente, Javier Milei.

La convocatoria orgánica es del Polo Obrero, pero estarán acompañados por partes de agrupaciones de jubilados, ambientalistas y hasta el Incaa, el organismo estatal que está en pie de guerra por el recorte en cultura impulsado por el Gobierno. Así, se espera réplicas de la protesta en el Congreso en distintos puntos del país, y según dijeron se quedarán en las calles hasta su aprobación y en posterior.

El protocolo es parte del trabajo conjunto que lleva a cabo Waldo Wolff como ministro de Seguridad y Bullrich en Nación. La política choca de frente con los manifestantes, aunque en el ministerio porteño le restaron importancia: “cuarenta grados, mucho debate, no creemos que sea un día de mucha gente en la calle y menos con ganas de tener un conflicto, nosotros como siempre los vamos a esperar para hacer cumplir la ley, lo dijo ayer Jorge, no hay nadie por encima de la ley ahora en la Ciudad". Lo plantea en off uno de los diseñadores del plan porteño para prevenir delitos en manifestaciones.