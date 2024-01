De la escuela de Miguel Ronco: siete diputados mendocinos faltaron a la primera sesión del año en la Legislatura

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza volvió a sesionar tras un mes de inactividad debido al habitual receso durante enero. En la jornada de hoy se dio sanción final a la modificación de la Ley que regula el ejercicio de la Escribanía y regula el ejercicio de la profesión Notarial en todo el territorio de la provincia. Pese a haber tenido más de 30 días de descanso y cobrar más de $1.200.000, siete legisladores se ausentaron e, incluso, una publicó fotos vacacionando en la Costa Atlántica.

Se trata de los diputados del Partido Justicialista Verónica Valverde, Gustavo Perret y Roxana Escudero; de Renovación Justicialista, Julio Villafañe; del Partido Renovador, Gabriela Lizana; y de la Unión Cívica Radical Jorge López y Giuliana Díaz. En el caso de Diaz, la joven diputada que ganó una banca las elecciones de 2021, publicó fotos vacacionando en Mar del Plata horas antes de la sesión. Los legisladores nombrados pidieron licencia para no acudir al recinto, aunque no solicitaron autorización para salir del país. Se desconocen los motivos por los cuales no estuvieron presentes este miércoles, es decir, no hay precisiones sobre si los demás involucrados se encuentran vacacionando o si hay otras justificaciones.

Según pudo averiguar MDZ, quienes sí hicieron los trámites correspondientes para salir del país en los próximos días son el presidente de la Cámara, el radical Andrés Lombardi, y Laura Balsells Miró, de Juntos por la Libertad. En tanto que José Luis Ramón, de Protectora, estará afuera de la provincia.

Las dos Cámaras de la Legislatura de Mendoza se encuentran en período de sesiones extraordinarias. Están habilitadas a tratar (y sancionar, en el caso que se obtengan las mayorías necesarias), los siguientes expedientes: proyectos de ley y asuntos que cuenten con estado parlamentario y los que ingresaron hasta las 24 horas del último 30 de octubre en las mesas de entrada de ambas cámaras, aun cuando no tuvieran el estado parlamentario. También aquellos asuntos que ingresen con posterioridad a esa fecha que no sean proyectos de ley (resoluciones, declaraciones, pedidos de informe, etc.). Se suman proyectos de ley ingresados después de esa fecha enviados por el Poder Ejecutivo, o presentados por algún legislado y que el Gobierno solicite formalmente su tratamiento en extraordinarias.

Los posteos de Giuliana Díaz en sus redes sociales.

El exsenador provincial y excandidato a gobernador en representación del Frente de Izquierda Lautaro Jiménez se refirió a lo ocurrido y manifestó sus quejas a través de las redes sociales: "Cobraron en enero una dieta de $1.270.000, tuvieron receso casi todo el mes. Y algunos estiraron sus vacaciones sin volver a sesionar esta semana. Una sube fotos desde la playa. ¡Exigiremos a ambas Cámaras que dejen de aprobarse licencias para vacacionar!".

Luego, en diálogo con este diario, amplió: "Mañana presentaremos un pedido en ambas cámaras para que dejen de considerar motivo de licencias personales las vacaciones y solicitaremos a Fiscalía de Estado y a la Oficina de Ética Pública que opinen sobre la pertinencia de nuestro pedido durante el tratamiento legislativo de la presentación que hagamos, además de escuchar opiniones de la sociedad en comisiones.

#Legislatura de #Mendoza: Cobraron en Enero una Dieta de $1.270.000, tuvieron receso casi todo el mes. Y algunos estiraron sus vacaciones sin volver a sesionar esta semana. Una sube fotos desde la playa. Exigiremos a ambas Cámaras que dejen de aprobarse licencias para vacacionar! pic.twitter.com/knu3PHQ3t4 — Lautaro Jimenez (@LautaroJimenezB) January 31, 2024

El caso Miguel Ronco

A fines de 2023 se generó polémica cuando el diputado provincial de Cambia Mendoza Miguel Ronco, que asumió en su cargo el pasado 6 de diciembre tras dejar la Intendencia de Rivadavia, presentó una nota en la que pidió permiso a la Cámara de Diputados para sesionar por videoconferencia desde el caribe mexicano, más precisamente desde Playa del Carmen.

Tras la controversia, autoridades de la legislatura mendocina limitaron el uso de la plataforma digital. El legislador, quien fue intendente rivadaviense y que actualmente integra del bloque oficialista Cambia Mendoza, generó una fuerte polémica con sus acciones en la provincia cuyana, donde la ciudadanía reclama mayores gestos de austeridad por parte de la política ante la crisis económica que atraviesa el país.

A pesar de esto, el diputado provincial le informó a la Legislatura de Mendoza que no concurriría físicamente a sesionar desde el 15 hasta el 29 de diciembre y solicitó poder conectarse de manera remota con el objetivo de no sufrir descuentos en el bono de sueldo y arrancar sus vacaciones oficiales en enero.

Ante la actitud del legislador, que sus pares tomaron como un abuso, desde la Cámara Baja pusieron en práctica una nueva medida que limitará la posibilidad de conectarse a distancia para presenciar las sesiones, herramienta que se había puesto en función durante la pandemia de coronavirus.