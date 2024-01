Daniel Scioli y el Zorro: la picante comparación de Luis Juez tras ser confirmado en el Gabinete

El senador nacional Luis Juez se refirió este martes a la incorporación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes y fue tajante contra el exgobernador bonaerense: "Es un oportunista", señaló.

"Cualquier bondi lo deja bien a Scioli. Tiene menos palabra que Bernardo, el asistente del Zorro", disparó el legislador de Juntos por el Cambio en diálogo por TN.

Acto seguido, Juez dirigió sus críticas contra el Gobierno de Javier Milei y la contradicción respecto a su duro discurso contra la "casta política" en contraposición con la designación de Scioli, un dirigente de extensa trayectoria en el Estado.

"Dignidad cero. Y no tengo nada personal contra Scioli. Pero nadie es más casta que él. Estos son los tipos que le hacen daño a la política. No tiene palabra, hoy están con vos y mañana con el enemigo. No le importa, él necesita tener un conchabo público", recalcó.

En otro tramo de la charla, Juez cuestionó la presión de Javier Milei sobre el Congreso para el avance de la ley ómnibus y señaló que construir alianzas y acuerdos "a los empujones, no funciona".

"Si esto me lo estuviera pidiendo Cristina, ¿qué diría yo? Ahí me agarra un poco de urticaria. Yo ahí levantaría la voz", alertó y remarcó la necesidad de que el presidente pueda "construir consenso" con otros espacios.

Según Juez, "el Gobierno está pagando un alto costo" como resultado del "manoseo" de las negociaciones y le pidió a Milei que deje de confrontar en las redes sociales. "Cuando vos haces política, guardalo. Cortala con el Twitter", le aconsejó.