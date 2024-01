Javier Milei: un resumen sobre quién es el presidente

Intro

Un resumen, tan solo eso. Un resumen de estas primeras semanas del gobierno de Javier Milei. En el que se afirmó en algunas posiciones y negoció, en otras. Con su estilo. Con sus fortalezas y debilidades a flor de piel.

Él.

Un outsider.

Por momentos una celebridad.

Una figura que desvía la atención de las situaciones dificultosas que atraviesa su gobierno.

Su guía es hacer las cosas diferente y mostrarse no político.

Contrasta con la política tradicional a cada paso posible.

Estilo.

Provocador, audaz y políticamente incorrecto.

Se guía por lo intrépido.

Por momentos demuestra valentía en avasallar con aquello que usualmente no se combate.

En el combate con la casta algunos lo acusan de ingenuo.

Rompe esquemas, paradigmas.

No se maneja con los usos y las costumbres.

No mide en cuanto a adversarios y enemigos.

Pareciera un ser con honestidad brutal.

Que puede ser positiva en momentos, pero en el largo plazo difícil de sostener.

Ideario.

Liberal libertario de convicción.

Cree lo que propone.

Dice lo que piensa.

Apremia con la velocidad.

Discurso.

Pontifica verdades económicas.

Posee un discurso moral y moralizador.

Señala a los hombres de bien y los diferencia de los otros.

Remite hasta las fuerzas del cielo para explicar lo que se viene.

Alecciona a líderes del mundo. Impone la línea a los propios.

Predica un necesario cambio cultural y una transformación abrumadora.

Exige a quienes usualmente no se los exige.

Amenaza a los que amenazan.

Javier Milei.

Foto: MDZ.

Lo místico.

Habla del milagro de Janucá.

Remite a la historia de los Macabeos en los que pocos lograron lo impensado.

Si su hermana es Moisés, él se siente Aron.

Tiene fe en que los cambios se lograrán para iluminar a nuestro país.

Finalmente

Un aporte conceptual resumido de quién parece ser o quién nos muestra que es el actual presidente Javier Milei.

Gabriel Slavinsky.

* Gabriel Slavinsky. psicólogo y consultor político. Especialista en campaña de gobierno y electorales. Autor de 3 libros.