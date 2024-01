Javier Milei empoderó a Guillermo Francos con "más casta" en un gabinete nuevo e incómodo

Lo anticipó MDZ el 16 de diciembre: los hermanos Milei habían puesto el ojo en Daniel Scioli, embajador de Brasil y hombre histórico del peronismo que supo sobrevivir a todas las crisis del kirchnerismo. Será el hombre fuerte del turismo, ambiente y el deporte, el lugar desde donde construyó su primer capital político gracias a Carlos Menem, líder inspirador de las ideas de Javier Milei. La reunión fue protocolar con Guillermo Francos, su amigo, quien se encargó de que su llegada sea de la forma pautada y sin roces con los hermanos Milei en días de renuncias y operaciones cruzadas dentro del propio Gobierno.

Daniel Scioli tendrá el duro desafío de hacer política y potenciar el turismo sin dinero, la antítesis de lo llevado a cabo por Matías Lammens seis meses atrás, quien se fue con la popularidad en alto producto del Previaje, el crédito al consumo para clases medias y altas que sostuvo durante cuatro entregas para generar 548.000 millones de pesos. Ahora el modelo será antagónico, deberá convocar inversiones y promocionar el deporte en el interior y el turismo, pero sin la posibilidad de recibir plata del Gobierno que integrará desde la semana que viene en términos formales.

Altri tempi. Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli, en la campaña a presidente 2023.

Guillermo Francos logró ganar una batalla importante. En su entorno aseguran que el próximo embajador en Brasil será alguien de su riñón, por lo que la órbita del ministro del Interior tenderá a incrementarse. La pelea interna del Gabinete quedó en suspenso tras la salida de Guillermo Ferraro, quien decidió dar un paso al costado por la rencilla en el manejo de las empresas públicas.

La reunión de Javier Milei con Guillermo Francos y Daniel Scioli fue positiva. El presidente conoce y fue parte de los economistas que colaboraron con ideas en distintos equipos que armaron planes económicos para Scioli en años anteriores. Cuando ganó Milei, el exmotonauta habló con Milei y despejó dudas: planteó estar a disposición de sumarse al Gobierno. Después hubo internas que calentaron el tablero, y la secretaria general de la Presidencia no vio con buenos ojos el crecimiento de Guillermo Francos.

Diálogo. Daniel Scioli, con Pablo Moyano, en 2023.

Ahí comenzó una idea que viene de La Rioja y que plantea que Eduardo "Lule" Menem debería reemplazar a Guillermo Francos. En algunos portales de estrecha relación con Karina Milei se publicó erráticamente tres veces la salida posible de Francos, que hoy expandió su poderío y se anotó un fiel amigo dentro del equipo de trabajo. Francos y Scioli tendrán por delante definir distintos organismos, como el Improtur, encargado de financiar y promocionar distintas actividades turísticas y que hoy está en estado de parálisis.

"Daniel no se peleó con Cristina cuando era la suma del poder público, no se va a pelear ahora por boludeces, menos que menos". Es el diagnóstico de un hombre que camina con Scioli desde tiempos de Néstor Kirchner. La forma de hacer política estará intacta, y el fuego amigo no existirá por su parte. Aseguran que la línea directa con Francos es honesta y que el vínculo es excelente, por lo que no habrá más que complementariedad con su ministro.

Francos, el ministro del Interior que tiene a su cargo Turismo y Deportes.

La injerencia de Daniel Scioli incluirá Ambiente, un tema que está muy visto de cerca por distintos sectores por la regulación de la ley de manejo de fuegos y la necesaria inversión del Estado para combatir el cambio climático y sus consecuencias en zonas secas, algo que fue rechazado discursivamente por Javier Milei por considerarlo un tema ideológico, a pesar de que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego es un ente que comparte Nación, CABA y provincias para regular, financiar y prevenir cualquier desmadre natural.

La ley que busca modificar Javier Milei es la 26.815 que está dentro del DNU y que genera malestar en distintas comunidades del interior porque los incendios en distintas provincias requieren de mayor inversión en prevención y no la retirada del Estado o el achicamiento del presupuesto.