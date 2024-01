Indignación radical: Lisandro Nieri afirmó que la reunión de ayer fue una pérdida de tiempo

No es sencillo seguir el hilo de las negociaciones entre el oficialismo y la oposición para la aprobación de la ley ómnibus. Sobre todo porque los actores se desdicen con pocas horas de diferencia y los acuerdos que logran se destruyen rápidamente. En ese sentido, el diputado radical Lisandro Nieri aseguró que no hay interlocutor válido en el Gobierno ya que acuerdan algo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y luego el presidente Javier Milei lo desautoriza. Así vuelve todo a foja cero. Ayer habían acordado avanzar con la coparticipación del impuesto País, pero horas después eso fue rechazado.

"El ministro del Interior dijo una cosa y después se desdijo por el presidente. Entonces, 10 gobernadores perdieron el tiempo en esa reunión", advirtió Nieri en diálogo con MDZ Radio. "Hubo avances, se puede considerar que se destrabó y hubo conformidad de los gobernadores, pero horas después se vuelve a foja cero porque el presidente desautoriza la palabra del ministro del interior. No hay un interlocutor con el que se pueda trabajar de manera dinámica", disparó el diputado que responde a Alfredo Cornejo.

Para Nieri, la ley se aprobará, pero no será una ley de calidad debido a las decisiones que tomó el Ejecutivo. El legislador aclaró que ya había acuerdos en algunos puntos del capítulo fiscal que el Gobierno luego decidió retirar de la mesa de discusión. Y lo mismo pasó ayer con el último eslabón fiscal que quedaba en el paquete de leyes: el Impuesto País.

"Luego de que el gobierno saca el capítulo fiscal, queda el Impuesto País, que se destina a Anses y a lo que es el Renabap de vivienda social. El planteo fue que esos reclamos de vivienda social y el mayor conocimiento del territorio lo manejan los gobernadores y se buscó que se distribuya el 30% de lo recaudado en Impuesto País a las provincias para que se destine a vivienda social. El objeto de los fondos no se cambiaba", explicó Nieri sobre la propuesta que llevaron los gobernadores, aquejados por la caída de la coparticipación desde que se eliminó la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias.

A priori, el ministro del Interior les había dado el ok y se comprometió a trabajar en la redacción del artículo correspondiente, pero horas después se retiró del proyecto el Impuesto País. "Salimos de la reunión creyendo que había avance y ahora es peor que foja cero porque se pierde la confianza. De que sirve sentarse con ese funcionario si pasa lo que pasó ayer", criticó.

"Esos fondos van a viviendas pedimos que vayan a vivienda a través de las provincias. Nos escuchan, nos hablan de trabajar en la redacción del artículo que requiere mayoría especial. Se quedó en eso. Horas después llegó un no tajante. La vocación de los gobernadores es cooperar. Se quiere lograr la ley, pero lamentablemente no hay un interlocutor válido. Hay segundas líneas para avanzar en punteos del articulado y después parece que el gobierno no se deja ayudar", finalizó.

"Se está pensando en sesionar el día de mañana. El punto es la calidad de la ley. La ley tiene dictamen de mayoría y el punto es cuando se va a en particular. Si no tenés los votos en determinados artículos, se van a caer. El capítulo fiscal en un montón de puntos tenía acuerdos. Se habían aceptado modificaciones que habíamos puesto a blanqueo, moratoria, la baja gradual de bienes personales. Había avance", lamentó el diputado mendocino.

El ministro del Interior, Guillermo Francos.

Otro reclamo que hicieron ayer fue que el esfuerzo sea equitativo. En concreto, los gobernadores se quejaron de que se les pide ajuste pero a provincias como Tierra del Fuego no les tocan los beneficios impositivos.

"Creo que se encamina a la aprobación de la ley, pero depende mucho del trabajo artículo por artículo para ver qué sale aprobado. Es una ley de 380 artículos de los más de 600 iniciales. Se requiere hacer un orden fiscal. El ancla del país debe ser eso y lo celebré cuando lo dijo el gobierno. Pero hay que tener un criterio", concluyó y dijo que no hace falta bajar a cero el déficit fiscal a cualquier precio y que una baja menor también sería un gesto importante. "Si bajas una parte del déficit es importante y positivo", esgrimió.

Por último criticó al kirchnerismo por poner palos en la rueda sin hacerse cargo de la crisis que ellos mismo crearon. "El kirchnerismo lejos de tener una empatía por ser los duelos del desastre o darle herramientas al gobierno, solo pone palos en la rueda como si el desastre fuera culpa de este gobierno", concluyó Lisandro Nieri.