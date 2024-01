Patricia Bullrich cargó contra el fallo adverso al DNU y le dejó una nueva advertencia a la CGT por el paro nacional

Patricia Bullrich cuestionó la medida cautelar que impuso la Cámara del Trabajo a la reforma laboral incluida en el DNU de Javier Milei y disparó con dureza contra ese juzgado.

"No me sorprende, siempre salen a favor de sindicalistas", denunció respecto a los fallos del organismo y recordó los inconvenientes que tuvo durante su paso como ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

"Ya desde esa época eran insoportables", afirmó quien hoy lidera la cartera de Seguridad. Además, consideró que en ese juzgado las cosas "no se analizan con objetividad" y añadió sin filtro que "está totalmente tomado". "Debería dejar de ser una justicia nacional", lanzó.

Bullrich señaló que el freno a la mega iniciativa de Milei viene de "un juzgado que no le corresponde" tomar esa decisión, en alusión al pedido del Gobierno de que la causa se siga tramitando en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Por lo tanto, reiteró que el decreto de necesidad y urgencia "está vigente" hasta que no sea rechazado en el Congreso.

Por otro lado, la funcionaria cuestionó la decisión de la CGT de no suspender el paro nacional del 24 de enero contra el decreto, pese a la decisión judicial a favor. En ese sentido, Bullrich reiteró que está en vigencia el protocolo de orden público y que "es permanente".

"Me pregunto por qué la CGT se quiere movilizar al Congreso. ¿Cuál es la crítica de fondo, los derechos de los trabajadores? Yo no lo veo", expresó y volvió a reclamarles la falta de medidas de fuerza durante el gobierno de Alberto Fernández.

"Estuvieron cuatro años bajo la cama, bajo la alfombra. Eso explica que las acciones que realizan no tienen que ver con el objetivo sino con que no gobiernan ellos", añadió y sostuvo que "la gobernabilidad no puede seguir extorsionada".

"O gobiernan ellos o empiezan a generar un sistemático desgaste con paros y movilizaciones. Hoy la gente debe decir basta de paros", sentenció.