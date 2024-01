El tema de fondo por el que los intendentes terminan enero preocupados

Hay un asunto que le quita el sueño a los 18 intendentes mendocinos y que tiene consecuencias directas sobre sus gestiones: la caída de la actividad económica durante enero, de la que no se conocen números pero ya se ven las consecuencias. Los jefes comunales esperan los porcentajes, mientras hacen públicas sus quejas por la baja en la coparticipación de impuestos y por caída en la recaudación fruto de que la ciudadanía no está pagando con la misma regularidad las tasas municipales. Si esa tendencia en la economía se mantiene, podrán tener graves consecuencias en los departamentos. Desde algunos municipios proponen un encuentro entre secretarios de Hacienda.

Las palabras de un intendente muy cercano al gobernador Alfredo Cornejo fueron las primeras en cuestionar lo que recibirá de coparticipación. El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, sostuvo en diálogo con MDZ Radio que :"No es un poquito menos, $1.300.000.000 en el proyectado en el año, para el presupuesto de Godoy Cruz es mucho.Tengo un planteo que hace tiempo lo vengo estudiando, creo que el censo no está bien realizado, no coincide con los datos que tenemos activos”.

En ese sentido, Costarelli confió este lunes 29 a MDZ que extendió su cuestionamiento al ministerio de Hacienda de la provincia para que se lo trasladen al Indec, es decir, para que revisen la cantidad de habitantes que tiene el departamento. Esto es porque, según su análisis, los números no coinciden con lo que indica el padrón electoral, que asegura que hay más ciudadanos de Godoy Cruz de lo que dice el censo 2022 y, por lo tanto, le correspondería más coparticipación.

Diego Costarelli, el intendente de Godoy Cruz

En esa línea, el intendente de San Rafael Omar Félix (PJ) avisó que irá a la Justicia para reclamar los fondos que le corresponden a su departamento de acuerdo a la cantidad poblacional por lo tanto habrá un primer reclamo judicial respecto de la coparticipación que recaerá sobre la Nación.

"El panorama se torna sombrío", vaticinó otro intendente de Cambia Mendoza, Marcos Calvente, (Guaymallén) la primera quincena de enero en relación a algunas decisiones del Gobierno nacional. "El impacto en la economía municipal podría ser devastador, superando incluso el 35% de reducción en la recaudación", avizoró.

El resto de los intendentes coinciden en la cuestión de fondo: hay una baja estrepitosa en la caída de la actividad económica que no está vinculada a las vacaciones de verano sino al nuevo gobierno nacional que por ahora parece no dar certezas en ese sentido y además, ha dado mensajes de posibles mayores recortes a las provincias (ya no hay envíos de remesas para obras públicas) y por lo tanto a los departamentos.

Por eso, desde un municipio aseguraron a MDZ que la proyección para la primera quincena de enero es mala y que eso se verá reflejado en la coparticipación de forma automática. Con los números en manos, hay una idea entre los intendentes del peronismo de juntar a sus secretarios de Hacienda y hacer un pedido conjunto que involucre a jefes comunales de otros municipios. Temen que en febrero la situación se profundice y lleguen a marzo en condiciones muy complicadas. Hay economistas ligado al PJ que advierten que las provincias, como ya advirtió el Gobierno, serán las protagonistas del déficit cero que proclama el Gobierno de Javier Milei. Es decir quienes recibirán menos transferencias de fondos y/o quita de subsidios.