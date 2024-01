“El panorama se torna sombrío": la cruda advertencia del intendente de Guaymallén por la caída de la coparticipación

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, lanzó una cruda advertencia sobre cómo quedarán afectadas las cuentas en su administración, luego de analizar la recientes decisiones del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei. El jefe comunal hizo mención a la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, más el panorama planteado por una muy posible disminución de la recaudación por IVA e Impuesto Automotor debido al enfriamiento económico proyectado a mediano plazo.

En ese orden, sostuvo en tono preocupante que “si estas tendencias persisten y no se mantienen los fondos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo, el impacto en la economía municipal podría ser devastador, superando incluso el 35% de reducción en la recaudación en términos reales (teniendo en cuenta el efecto de la inflación en los montos estimados)”.

En el municipio señalaron que las cuentas que hace Calvente alcanzan no sólo a Guaymallén, sino a todos los territorios de Mendoza. “La disponibilidad de fondos o de recursos financieros para la municipalidad de Guaymallén en particular, y para varios municipios del Gran Mendoza en general, depende sustancialmente de la recaudación nacional y provincial. Recaudación que se ve fuertemente amenazada por las decisiones, necesarias o no, que está tomando el Ejecutivo nacional y por el enorme deterioro de la macroeconomía”, puntualizó el sucesor de Marcelino Iglesias.

Según Calvente, en el caso del departamento más poblado de Mendoza, en los años anteriores, los recursos económicos del municipio tenían una composición predecible, donde aproximadamente 70% provenía de fondos nacionales y provinciales a través del régimen de coparticipación municipal. El 30% restante se dividía entre ingresos municipales derivados de tasas y tributos, así como de la renta financiera generada por los ahorros municipales.

Antes de ser intendente, se desempeñó en las gestiones de Marcelino Iglesias como secretario de Obras de Obras y Servicios Públicos.

Por ello, hizo énfasis en que, de esta manera, la masa de dinero destinada a coparticipación desde la Nación a la provincia y, posteriormente, al municipio, se compone principalmente de Impuesto a las Ganancias, IVA (gravámenes nacionales), e Impuesto Automotor (provincial, del cual el 70% de lo percibido por la Administración Tributaria Mendoza se distribuye entre las 18 comunas de la provincia. El resto de los fondos provinciales -como los que llegan por ingresos brutos o sellos, así como los nacionales se distribuye el 18,8% a las comunas y el resto queda para la Provincia).

“En el presupuesto para el ejercicio 2024, el municipio de Guaymallén depende en 79% de la masa de dinero a coparticipar, 10% de la Ley de Financiamiento Educativo, y el 11% restante de subsidios por la reparación per cápita”, explicó el intendente.

Guaymallén es el departamento que menos coparticipación recibe por habitante. Por eso es que La ley 8.129 estableció que “a partir del 1 de enero de 2010 la Provincia subsidiará, de sus rentas generales, el monto necesario a fin de equiparar en términos per cápita a aquellos dos (2) Municipios que tengan la participación per cápita más baja al antepenúltimo de ellos”. Precisamente, a esta equiparación se refiere Calvente cuando habla de reparación per cápita.

“El panorama se torna sombrío ante las recientes decisiones del Ejecutivo nacional, como la eliminación de la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias. Se espera una disminución en la recaudación de IVA e Impuesto Automotor debido al enfriamiento económico proyectado a mediano plazo”. indicó Calvente, quien asumió un mes atrás.