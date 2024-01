Milei, entre las contradicciones y los “retoques” en redes sociales

Un tramo de la entrevista que la periodista colombiana Ángela Patricia Janiot le realizó a Javier Milei no tardó en viralizarse, pero no justamente por su contenido político – que tampoco pasa desapercibido – sino por un detalle estético del presidente argentino.

Janiot le consulta a Milei por la contradicción de no querer negociar con países comunistas como China, “pero tengo entendido que su Gobierno está negociando un descongelamiento del swap para pagar algunos vencimientos de deuda”.

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Y soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Lula no entra ahí”, responde el libertario.

Cuando la periodista le repregunta sobre este mismo tema, la cámara de Milei vuelve a encenderse y se lo ve en otro ángulo e incluso otra iluminación.

Este detalle fue percatado por el usuario de X Alejandro Rúa, quien subió el video y recibió muchos comentarios al respecto.

Muy bien la luz en la papada, @JMilei, el paseo que te pegan en la entrevista no importa pic.twitter.com/oOF2FWc78q — Alejandro Rúa (@AleRuaTwit) January 27, 2024

Al margen, Milei respondió: “Durante la campaña electoral se ha mentido mucho sobre mis propuestas, se ha mezclado de manera malintencionada. Por eso hablo de periodistas corruptos que se involucran en la campaña electoral y mienten”.

“Seguramente habrá visto un video editado, cosa que también hacen los periodistas y en especial lo hacen los políticos en campaña y se lo giran a los periodistas que cobran dinero de ellos”, acusó.