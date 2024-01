Mauricio Macri respaldó a Javier Milei y fue durísimo contra el cine argentino

El expresidente Mauricio Macri publicó un fuerte tuit donde criticó muy fuerte al cine argentino y los subsidios que recibe del Estado. Además, aunque sin mencionarlo directamente, apoyó la ley ómnibus, en especial el artículo sobre el dinero destinado a la cultura y cine.

Mauricio Macri citó una nota de diario La Nación en donde se mostraban los números del INCAA. A raíz de esto, el expresidente tuiteó: "Esto no es promover el cine argentino. Esto no es serio". El Gobierno dispuso mediante la Ley Bases una reducción al financiamiento de la cultura y el cine argentino, pero finalmente no planean cerrar ni el INCAA ni el Fondo Nacional de las Artes.

Con las modificaciones de la ley ómnibus, el INCAA no será cerrado. Además, el dictamen aclara sobre los subsidios: "El subsidio está orientado en forma exclusiva a colaborar en la financiación de la producción de los proyectos presentados, excluyendo gastos administrativos, de personal y de promoción o publicidad. El subsidio otorgado en ningún caso podrá significar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo de producción total del proyecto. Ello así, el aspirante deberá asumir en forma obligatoria el costo de no menos del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del costo de producción del proyecto".

Originalmente, el proyecto de ley buscaba la eliminación del subsidio y el cierre del INCAA, entre otras cosas. A raíz de esto, distintos sectores de la cultura argentina repudiaron el accionar de Javier Milei y el Gobierno. Bajo el título "La cultura está en peligro", hace unos días, importantes artistas firmaron una carta abierta en contra de la ley ómnibus.

El tuit de Mauricio Macri

Artistas de la talla de Charly García, Fito Páez, Cecilia Roth, Graciela Borges, León Gieco, Santiago Mitre y Palito Ortega , entre otros, afirmaron que "la cultura está en peligro". Posicionándose "en defensa de la identidad cultural", los firmantes aseguraron que el Gobierno pretende derogar leyes vitales para las industrias culturales del país.

"No hay en la letra de su desarrollo el mero atisbo de participación ni interés alguno en el quehacer cultural. Tiene una mirada mercantilista que apunta sin miramientos a desfinanciar y anular el desarrollo de las actividades de nuestra cultura nacional", agregaron.