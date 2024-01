Patricia Bullrich chicaneó a la CGT por el paro general y habló de "3 mil denuncias por aprietes"

Patricia Bullrich le restó importancia al paro encabezado por el CGT contra el DNU y la ley ómnibus que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, la ministra de Seguridad calificó al paro de "muy flojo" y planteó que "40 mil personas es un número bajo". "Era el 0,19% de los trabajadores de todo el país", recalcó.

En los estudios de TN, la funcionaria destacó que "la mayoría de la gente hoy quiso trabajar” y agregó que hubo varias denuncias de aprietes de delegados de gremios. "Para judicializar, tuvimos más de 3000", detalló.

Al ser consultada por su enojo con la dirigencia sindical a pesar de que los anteriores gobiernos no peronistas (Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri) negociaron con la CGT, Bullrich lanzó: "Así les fue a los tres. Paro tras paro”.

"Yo no me tiro contra el sindicalismo, yo me tiro contra las burocracias sindicales que lo que hacen es defender lo suyo. Cada vez que hay un gobierno que no es del signo de los muchachos, se ponen en contra automáticamente", insistió.

Por último, dio por cerrado la controversia en alusión a la oscura frase de Pablo Moyano contra Luis Caputo. "No tenemos que distraernos con discutir frases. Es una expresión mal planteada, agresiva, pero después pidió disculpas. Nosotros hoy estamos encaminados a que la ley salga. Y ahí es donde el que va a tener que agarrarse la cabeza va a ser Pablo Moyano porque él siente que hay algo afectado contra él", sentenció.

La insólita respuesta de Héctor Daer

Daer, quien fue entrevistado después que Bullrich, respondió a los cuestionamientos de la funcionaria y expresó que la CGT "no quería hacer un paro tan rápido”.

“Nosotros no queríamos hacerle un paro al gobierno tan rápido, pero tuvimos una conversación con un funcionario donde aparece un DNU que desregula toda la economía y toca derechos individuales, colectivos y nos quita capacidad de acción sindical en una Argentina desigual y con ajuste”, indicó.

Acto seguido, actualizó sus cuestionamientos a las reformas que impone la ley ómnibus. Sin embargo, utilizó un controversial paralelismo.

"Están minimizando el tema penal de la ley ómnibus. Cortar una calle es similar a un abuso sexual leve. La misma pena para determinadas cosas, como resistir a la autoridad con un arma es lo mismo que resistir a la autoridad 3 personas, no hay derecho comparado en el mundo que tenga estas circunstancias", cerró.