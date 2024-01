Mercedes Llano respaldó un punto controversial de la ley ómnibus

Finalmente la oposición dialoguista y el oficialismo llegaron a un acuerdo y firmaron un dictamen de mayoría con disidencias. Este miércoles el plenario de tres comisiones de Diputados logró el número para el despacho obteniendo 55 firmas, de las cuales 34 fueron en disidencia parcial. Además, hay cuatro de minoría. Anteriormente, el texto original de la ley ómnibus había sufrido modificaciones de cara a poder simplificar las negociaciones.

Mercedes Llano, diputada nacional de La Libertad Avanza, habló con MDZ Radio 105.5 FM y apoyó la normativa impulsada por el presidente Javier Milei y brindó argumentos sobre por qué debería implementarse. La mendocina indicó que "anoche la ley salió del despacho con dictamen favorable, aunque con disidencia. El hecho de que haya habido disidencia sin duda va a extender el tratamiento en el ámbito del recinto, que yo estimo que se fijará para el día jueves o viernes. Este es un paquete complejo con distintas aristas, creo que lo urgente es alcanzar el déficit cero, por lo cual lo más relevante son las medidas de índole económica, fiscal y todo lo que atañe a la desregulación.

"Cabe remarcar que este es un paquete de reforma liberal, pro mercado que busca devolverle la libertad al individuo y destrabar toda limitación burocrática para que se expanda el sector privado. También es un paquete de reformas que busca una transformación en el orden cultural, son reformas de shock radicales que han tenido que impulsarse en el marco de la atroz herencia que recibimos, que es un Estado en una situación de altísima inflación. Heredamos un país absolutamente endeudado, con déficit, altísimos niveles de pobreza y en un escenario bajo el cual, si no se impulsan estas medidas de urgencia, transitamos indefectiblemente a un escenario de hiperinflación. Por esta razón surge impulsar estas medidas que no se circunscriben al orden económico, sino al cumplimiento de los compromisos de Javier Milei con la ciudadanía", agregó indicando los motivos de la ley.

Además, la diputada nacional fue tajante y declaró que "todo lo que toca el Estado lo funde y lo tiñe de corrupción. Entiendo y concuerdo totalmente con Javier Milei en que el Estado debe circunscribirse a su mínima expresión brindando servicios de alta calidad en materia de seguridad. El campo de la política pública, durante todo ese gobierno populista, ha estado ausente y no ha garantizado la integridad física de los argentinos, que es la razón de ser de la conformación del Estado".

Mechi Llano respaldó la ley ómnibus impulsada por Javier Milei.

A la espera de su definición, "Mechi" explicó algunos de los puntos de la ley ómnibus que más han repercutido en la sociedad: "Hay medidas que están incluidas en la ley que apuntan a la lucha y al destierro de la corrupción, que ya pasó a ser una pandemia en nuestra cultura política y en todos los órdenes de gobierno. Un Estado que nos defienda y que exige las reglas de juego básicas para que el mercado, a través de su fuerza en la iniciativa privada, sea el gran motor del desarrollo económico; un Estado inserto en la economía mundial en el marco de la garantía de un esquema de libre comercio. Un modelo capitalista que le ha propiciado riqueza a los países avanzados, estamos siguiendo esa senda en la medida en que podamos impulsar de manera urgente y rápida todo este paquete de medidas".

Otro aspecto importante y que más ha llamado la atención es la insistencia en la no intervención del Estado. El ámbito cultural y científico han mostrado su desacuerdo ante la ley. La legisladora opinó que "en relación a la cultura, lo que se modifica no es la función porque se mantienen los programas, sino que lo que se cambia es la asignación específica. No hay alteraciones básicas. Según nos informan, gran parte de esos recursos se dirigían a gastos corrientes. Lamentablemente, a lo largo de estos gobiernos de tinte populista y de esta visión de Estado omnipresente, muchos de esos ámbitos de la cultura han sido utilizados como aparato ideológico de dominación política mediante los cuales se ha buscado instalar un discurso dominante. Se han financiado multimillonarias sumas para sostener recitales y distintos espectáculos, entiendo que en una situación tan crítica como la actual esos recursos tienen que orientarse a financiar actividades que hacen al abordaje de las problemáticas más difíciles. No es una función que tenga que cumplir el Estado y, en todo caso, debería sostener la cultura desde un punto de vista de la imparcialidad".

"En cuanto al CONICET, tampoco han sufrido modificaciones. Lo que sí hay, por lo que me han informado los diarios, son decisiones que están sujetas a la actualización presupuestaria teniendo en cuenta que se ha reiterado el presupuesto ante la no votación del año 2023. personalmente valoro el CONICET, aunque también entiendo que es necesario incorporar reformas profundas y que la investigaciones en la producción académica sea dirigida a apuntalar el desarrollo. Por experiencia personal puedo decir que, sin duda alguna, la producción de esa entidad está altamente valorada y es una entidad de altísimo prestigio que aporta científicos de gran nota. Tiene que enfocarse, para lo cual el Estado tiene que crear los incentivos de generación de investigaciones que sean relevantes para la ciudadanía", concluyó la diputada nacional de La Libertad Avanza.

Escuchá la nota completa