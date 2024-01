La tajante frase de Carolina Losada para dejar mal parada a Cristina Kirchner tras su paso en el Senado

Carolina Losada se expresó sobre el clima de trabajo legislativo en el Senado tras la llegada de Victoria Villarruel a la presidencia de la Cámara Alta y aprovechó para cuestionar el paso de Cristina Fernández de Kirchner, quien ocupó ese lugar en calidad de vicepresidenta durante el gobierno de Alberto Fernández.

En contacto por TN, la legisladora de Juntos por el Cambio destacó a la referente de La Libertad Avanza porque, a diferencia de su antecesora, "te escucha". "Cristina iba mirando para abajo, pidiendo que la gente no salga cuando ella pasaba", disparó.

En ese sentido, la senadora nacional calificó a Villarruel como "proactiva" y confesó que "lo primero que hizo fue recorrer los bloques para conocer y hablar con todos". "Eso ya es un cambio. Nadie había hablado con Cristina nunca", sostuvo al revelar que con la dirigente se cruzó "una sola vez".

Losada destacó tener "una muy buena relación" con la actual titular del Senado y reconoció que "te escucha", marcando nuevamente diferencias con Cristina Kirchner.

"Es una persona que le mandás un mensaje cuando querés hablar y te dice 'pasá' y que está en el Senado. La realidad es que es una persona que cree que el Senado tiene que moverse", insistió.

"Todos queremos trabajar y sesionar con leyes que tengan que ver con lo que le importa a la gente y no con lo que le importa a Cristina, que era lo que pasaba antes. No se sesionaba absolutamente nada que no tuviera que ver con la Justicia y sus problemas por corrupción", sentenció.