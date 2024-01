La nueva ley ómnibus elimina un beneficio y la tarifa del gas subirá más en Mendoza

El nuevo proyecto de ley ómnibus que envió el Gobierno incluye varias modificaciones al original; muchas de ellas a sugerencia de legisladores opositores "dialoguistas". Entre esos cambios hay uno que blanquea un perjuicio a los mendocinos, pues apunta a dejar de lado el beneficio de reducción de la tarifa de gas por considerar a la provincia como zona fría.

La medida se implementaría por dos vías. El mega DNU que firmó Javier Milei cambia el sistema de subsidios para genera una "canasta energética" con la que se eliminan los subsidios a la mayoría de los usuarios. La ley ómnibus busca establecer que una vez implementado ese esquema, se caen las normas que implementaban los beneficios parciales para algunas regiones, como Mendoza. Es que, entre otras cosas, también se dispone otro destino para los fondos del fideicomiso que se generó para financiar la reducción de la tarifa de las zonas frías.

"Reasignar los beneficios reconocidos por el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637 en el marco del régimen de subsidios a establecer de acuerdo a los dispuesto en el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Dicha reasignación comprenderá los beneficios previstos en el art. 75 de la ley 25.565 y la ley 27.637. Una vez implementado el esquema de subsidios conforme el art. 177 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, el art. 75 de la ley 25.565 y LA LEY 27.637 quedarán derogados", dice el artículo 292 del nuevo proyecto de ley. Ese entramado difícil de entender significa que los recursos del fideicomiso se reasignarán y en vez de subsidiar a la zonas frías serán usados por lo que el Gobierno determine. Y, a la vez, se anula el descuento automático de la tarifa del gas para Mendoza y todas las otras zonas del país que habían sido incluidas.

Ese artículo no estaba en la ley original y, aseguran, fue incluido a sugerencia de las distribuidoras. Desde Mendoza aparecieron las alertas. Primero, porque aseguran que el beneficio no genera problemas fiscales porque se autofinancia con el fideicomiso. Pero además, denuncian que es un retroceso en el reconocimiento de un derecho.

Reclamos

A través de las redes sociales la senadora Anabel Fernández Sagasti aseguró por esa decisión que 450 mil mendocinos deberán pagar el doble de gas desde que se apruebe la ley ómnibus que impulsa Javier Milei. El motivo es que se derogaría la ley de Zona Fría que establece una tarifa diferencial para las zonas que registran menores temperaturas en invierno.

"¿Pasar el invierno sin frío es de casta? La ley ómnibus de Milei deroga la Zona Fría y 450.000 familias mendocinas van a pagar hasta el doble por el gas. La ley de Zona Fría, modificada en 2021 para añadir a Mendoza, reconoce a aquellos territorios donde el crudo invierno OBLIGA a calefaccionarse con un descuento de entre el 30 y el 50% en la tarifa del gas consumido", aseveró la legisladora nacional. Por otro lado, destacó que no significaría un ahorro para el Estado porque el dinero para ayudar a las zonas frías no es un subsidio. "Un dato importante a resaltar es que Zona Fría se financia a través de un fondo fiduciario que está compuesto por el aporte de los usuarios de todo el país. Significa que no es un subsidio y derogarla no significará un ahorro para las arcas del Estado", manifestó.

Por otra parte, Anabel Fernández Sagasti recordó que no fue sencillo incluir a Mendoza como Zona Fría y que en pandemia juntaron más de 70 mil formas para conseguirlo. "Convencimos a la gran mayoría de los diputados y senadores de que era una medida justa, federal y equitativa. Sin embargo la motosierra de Milei llegó otra vez a los más necesitados y, en plena crisis económica con la clase trabajadora totalmente golpeada, ahora también pretende quitarle a Mendoza un beneficio que tanto le costó conseguir", aseveró.

Por último, le pidió al resto de los legisladores mendocinos que no sean "cómplices" y rechacen el proyecto del oficialismo. "Fue un camino arduo pero logró beneficios tangibles para la gente. No podemos retroceder: los diputados y senadores, si realmente defienden a Mendoza, no pueden ser cómplices de este perjuicio al bolsillo de las familias", concluyó. José Luis Ramón fue otro de los que alertó sobre el tema.

El oficialismo pretende sacar dictamen esta tarde en plenario de comisiones de Diputados para tratar esta semana la ley en el recinto. Si bien han hecho concesiones y bajaron artículos que generaban resistencia, aún hay reparos por parte de los opositores que se muestran como "dialoguistas".