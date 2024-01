Jorge Macri y Javier Milei se endurecen: "tolerancia cero" y aislar a Axel Kicillof

Empieza a instalarse el paradigma que el votante duro de Javier Milei pidió en campaña: tolerancia cero a los delincuentes y asesinos. Es la mirada que también tiene Jorge Macri, que prometió despejar calles y protestas a como dé lugar para que vuelva el orden en la vía pública. Es la mirada del presidente del Salvador, Nayib Bukele, que logró hacer del país más violento de Latinoamérica, el que celebró 550 días sin asesinatos. Quedará agrandada la distancia entonces con Axel Kicillof, o deberá endurecer el discurso.

Javier Milei el dio rienda suelta a Mariano Cúneo Libarona y a Patricia Bullrich para avanzar en la búsqueda, detención y condena de los responsables de la muerte de Umma Aguilera, la nena de nueve años asesinada en Lomas de Zamora. Cree el Gobierno que es el momento para que se profundice la lucha contra el delito y tiene su correlato en dos dimensiones: profundizar el necesario vínculo con Jorge Macri y Waldo Wolff, y aislar a Axel Kicillof, gobernador bonaerense que no se pronunció sobre el tema.

Messi. Nayib Bukele, presidente del Salvador, con Lionel Messi.

Jorge Macri se despachó en X, pero habló con funcionarios y exigió que colaboren con la búsqueda de los asesinos. "En la Argentina de hoy estamos discutiendo civilización o barbarie. Cada uno deberá definir de qué lado está. Punto y aparte", definió el jefe de Gobierno. Waldo Wolff, ministro de Seguridad, habló con Nación y puso a disposición las fuerzas de la Ciudad para encontrar los responsables. El trabajo concatenado es lo que plantearon tanto Javier Milei como Jorge Macri.

Javier Milei se expresó en el mismo sentido: "Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron", definió. Hay una idea de reeditar en Argentina las políticas de seguridad y prevención que aplicó Nayib Bukele en El Salvador, que reflota y se endurece cada vez que hay una situación de este tipo. Milei habló por teléfono con Bukele y cuenta con su apoyo total, nadie descarta un acuerdo de cooperación o algún gesto concreto entre ambos gobiernos.

Duro. Jorge Macri, contra la muerte de Umma Aguilera.

La Ciudad cree que Axel Kicillof acumula problemas y que no va a encarar el tema, de hecho el ministro de justicia bonaerense, Martín Mena, no opinó sobre el asesinato a la hora de publicación de este artículo. La política de Kicillof no coincide con la de Jorge Macri, en tanto plantea el líder porteño que la intolerancia para con delincuentes y los que vandalizan el espacio público debe ser total. La mirada del macrismo de hecho fue cristalizada con el desembarco de César Torres al mando de la secretaría de Gobierno y Vinculación Ciudadana para lograr que la relación del policía con la comunidad, los comuneros y funcionarios vuelvan a la cercanía de otros años.

Las van a pagar. La expresión de Patricia Bullrich tras la muerte de Umma Aguilera.

En el Gobierno bonaerense no creen en las casualidades. La Matanza y Lomas de Zamora son dos bastiones peronistas en los que la pobreza tiene niveles récord y el partido arrasa en las urnas en cualquier escenario. El temor fue seis meses atrás, cuando el caudillo de Lomas, Martín Insaurralde, fue filmado teniendo sexo y comiendo mariscos en un barco en Marbella junto a Sofía Clerici, una influencer y dueña de una marca de ropa. A pesar de lo explícito de la situación, el candidato de Insaurralda arrasó en las urnas y la intendencia fue retenida.

En La Matanza sucedieron las tomas con cinco muertos, algo que el propio Fernando Espinoza cree que fue motivado por la oposición a su gobierno. "Siempre pasan estas cosas cuando no gobierna el Peronismo, no existen las coincidencias", resumieron a este medio. Los hechos de violencia están siendo monitoreados por el intendente y el gobernador, que ven articulación en distintos hechos que pudieran perjudicarlos.

La estrategia de Jorge Macri y Javier Milei será entonces profundizar el trabajo de Waldo Wolff y Patricia Bullrich para exhibir resultados de forma conjunta y evidenciar las fallas que a su juicio tiene la política de Axel Kicillof en la materia.