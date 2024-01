El rotundo cambio al Código Penal que pide Patricia Bullrich tras el asesinato de Umma

Patricia Bullrich sostuvo este lunes que ya fueron identificados los restantes involucrados en el asesinato de Umma, la hija de nueve años de uno de sus custodios.

En ese sentido, la ministra de Seguridad aseguró que tanto el único detenido hasta el momento como los otros tres responsables tienen antecedentes delictivos.

“Sabemos quiénes son. Vamos a agarrar a los cuatro asesinos y van a pagar por lo que hicieron", afirmó. Acto seguido, solicitó que se modifique la figura de "reincidencia" por la de "reiterancia" para quienes hayan cometido delitos previos.

“Comete un segundo delito y adentro”, subrayó por LN+ y agregó que es momento de decirle "basta" a los delincuentes. "Muchas veces discutimos sobre la ideología, pero la mano dura debe ser al que mata. No puede ser que todos los días estemos velando gente por temas de inseguridad", expresó.

En ese sentido, Bullrich reveló que está avanzando en un trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y nacionales y destacó el diálogo con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quien ve “comprometido” con la investigación.

Consultada sobre Axel Kicillof, la funcionaria evitó la crítica e indicó que iba a dialogar de él. “Cuando pasa algo así, no vamos a echar culpas. En este momento no queremos hacer separaciones de un gobierno y otro gobierno. Queremos trabajar todos. Vamos a trabajar para ayudar a las provincias. Todos tenemos que estar en eso y me parece que es la manera", dijo.

Por otro lado, la ministra fue consultada por el paro general de la CGT y reiteró que el protocolo antipiquetes "vino para quedarse". Asimismo, recalcó que la movilización es una "extorsión".

"Vamos a luchar contra eso. El Congreso está funcionando y discutiendo la ley. La CGT que discuta con los diputados sindicalistas que tiene“, lanzó desafiante.

"Vamos a ver cuánta gente va a a trabajar. Considero que la gente está harta de los extorsionadores, sobre todo de los gremios que hicieron silencio durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández", cerró.