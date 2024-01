Un sindicalista cruzó a Héctor Daer y se difrenció de la postura de la CGT

El dirigente ferroviario Omar Maturano salió a cruzar este domingo al secretario general de la CGT Héctor Daer, quien en las últimas horas lanzó una dura amenaza contra los diputados de la oposición que negocian con La Libertad Avanza cambios en la ley ómnibus.

"Ya el escrache tiene que dejar de ser. A nosotros también nos escrachaban y a mí me parece mal. Cada uno tiene que pensar como quiera pensar. Cada uno tiene que ser libre como dice la Constitución Nacional", enfatizó el dirigente que conduce el gremio La Fraternidad.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Maturano agregó: "Si yo estoy tomando un café con mi papá, me levanto y reacciono yo. No es el camino. La divergencia no es para llevarla a la violencia".

Aunque en ese punto, también reservó una crítica a la postura oficial. "Si uno lo escucha al vocero, te quieren marcar una línea como si fuéramos chicos", dijo.

El líder de los maquinistas reaccionó, de esta forma, a los dichos de Daer, quien este sábado apretó a los diputados de la oposición que negocian con el oficialismo cambios en la ley ómnibus. "Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle", advirtió.

Las diferencias que planteó Maturano no apuntaron solamente a Daer, uno de los triunviros que conducen la Confederación General del Trabajo, sino que incluyeron también a la postura de la central obrera de sumar acompañamientos diversos a su medida de fuerza.

"La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, Grabois incluido... Yo no tengo onda con eso", señaló el ferroviario.