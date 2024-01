Ley ómnibus: a pesar del avance en la negociación hay puntos clave que necesitan ser acordados

Los bloques dialoguistas de Hacemos Coalición Federal (HCF), PRO y UCR en la Cámara de Diputados recibieron la respuesta que esperaban escuchar del gobierno: no se suben retenciones y no se elimina la fórmula de movilidad jubilatoria. Así se mostraron dispuesto a avanzar en un acuerdo que le garantice al oficialismo la aprobación de ley ómnibus. Sin embargo, todavía queda bastante de la letra chica por definir.

Uno de estos puntos justamente tiene que ver con jubilaciones. El jueves pasado Guillermo Francos y Santiago Caputo le confirmaron a los distintos bloques que iba a ver modificaciones respecto al proyecto original. Pusieron dos opciones sobre la mesa pero no se terminó de definir cual. La primera tiene que ver con la eliminación directamente del artículo 106 que elimina la fórmula de movilidad jubilatoria.

"La otra opción que plantearon es directamente aumentar de forma mensual según la inflación del mes previos, a partir de la sanción de la ley", informó Rodrigo De Loredo después de la reunión que mantuvo con los distintos funcionarios. Para Nicolás Massot (HCF) esto fue una buena noticia. "De cualquier forma, acompañamos cualquiera de las dos decisiones que tomen", señaló.

Pero dentro de este bloque hay todavía algunos díscolos con lo que propone el Gobierno respecto a jubilaciones. "No estoy de acuerdo con lo que proponen", señaló un exintegrante de Juntos por el Cambio. "Sacar el capítulo, puede ser, pero quedamos en la discrecionalidad con una mala forma", remarcó y agregó que "a partir de febrero se están comiendo por lo menos tres meses de inflación del 25%".

Guillermo Francos le confirmó a la oposición una serie de cambios el jueves por la noche. Crédito: Télam

También queda resolver qué se hará con las elecciones PASO y con la delegación de las facultades extraordinarias. Tampoco saben qué emergencia se le concederá al Poder Ejecutivo y cuál no. Lo que sí saben es que no serán once. En cuanto a las elecciones primarias, se confirmó lo que Francos había dejado de trascender: se elimina el capítulo de la reforma electoral.

En el PRO hace por lo menos una semana están convencidos que el Gobierno aceptará la modificación planteada sobre la delegación de facultades. En vez de ser por los cuatro años de mandato de Javier Milei, se esperan que sean sólo por un año y prorrogable por uno más sólo por el Congreso.

La recaudación es otro de los temas que quedó pendiente. Si el Gobierno no aumenta retenciones y no elimina la fórmula jubilatoria, no queda claro de dónde sacarán recursos para llegar al déficit cero. Este es un objetivo que la oposición dialoguista comparte con el Gobierno, la diferencia está en las herramientas.

El bloque de Miguel Pichetto remarcó la importancia de que revisen el "gasto tributario", una planilla de exenciones y beneficios impositivos que tienen ciertos sectores de dónde se podría aumentar la recaudación. "Esta vez nos dijeron que lo van a analizar en detalle con más profundidad", comentó una fuente que participó del encuentro. En la reunión del martes pasado no habían tomado esa sugerencia.

En tanto, desde el Ministerio de Interior deslizaron a MDZ que se analiza una suba de retenciones para los productos industriales y manufacturados. Sí se mantiene la suba de dos puntos, de 31% a 33%, para el subproducto de soja.

Otro de los puntos que queda pendiente tiene que con los capítulos relacionados con el ambiente, cultura y seguridad. En HCF sostienen que todo ese paquete "hay que correrlo de la ley y tratarlo en otro contexto". "¿Cuál es la urgencia de modificar la Ley de Cine a las apuradas en este contexto?", se preguntan en los pasillos del Congreso.

En lo que tiene que ver con seguridad, la ministra Patricia Bullrich confirmó ya la semana pasada en el plenario de comisiones que se elimina directamente el artículo 331, que consideraba manifestación al encuentro de tres personas o más en el espacio público en situación de protesta. Sin embargo, todavía falta definir algunos temas esenciales como la disposición de las fuerzas en la pelea con el narcotráfico y en el uso de la fuerza para contener la protesta social.

Todos estos puntos se estarán analizando durante todo el fin de semana. La intención es llegar al martes con un texto unificado que le garantice a La Libertad Avanza un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.