Transporte público: a la espera de los recortes de Nación, ¿peligra el número de frecuencias?

Cada enero la frecuencia de transporte público disminuye aproximadamente 25% en Mendoza debido a la reducción de la actividad en la provincia, tanto en los establecimientos educativos como en otros sectores de la economía. En febrero -con el regreso a clases incluido- la situación comienza a normalizarse y se empieza a notar mayor circulación de colectivos y unidades del metrotranvía.

Ahora, ¿los cambios planteados por el Gobierno nacional en materia de subsidios al sistema de transporte de las provincias pueden generar que dichas frecuencias se vean afectadas? Desde el Gobierno de Mendoza aseguran que no se dará esta situación y descartan inconvenientes, "No lo tenemos previsto, pero sí los costos. La tarifa de febrero ya está atrasada", subrayaron. Y añadieron que están "evaluando día a día las variables. Lo dicho hasta ahora ha sido que se van a disminuir los subsidios, pero no sabemos en qué tiempo. La mayoría van al AMBA. Estamos a la espera de precisiones. Se ha anunciado que se van a hacer aumentos mensuales acorde a la inflación. Hay que ver si no queda en anuncios... En el AMBA sí hubo disminución de frecuencias y aumento. En general, todas estas variables terminan impactando en el interior".

En el medio, también existe otro punto a tener en cuenta: el fuerte incremento del precio del combustible. Desde que asumió Javier Milei como presidente de la Nación e implementó una política de liberación de precios, la nafta suma casi 100% de incremento. Sin ir más lejos, el 3 de enero subió 26% promedio. Ante esto, usar vehículos particulares se encareció notoriamente, lo cual puede derivar en que la gente se vuelque al uso del transporte público para aminorar gastos. De hecho, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina (CECHA) ya comunicaron que el consumo de nafta cayó 20% en todo el país.

En ese orden, también se pone sobre la mesa la discusión acerca de si el Gobierno y las empresas están preparadas para no solo no disminuir las frecuencias, sino para aumentarlas ante un eventual aumento sorpresivo de demanda del servicio por los motivos anteriormente expuestos para trasladarse en vehículos particulares. Desde Casa de Gobierno no creen que la demanda se torne desmedida y, por ello, señalaron que "en el 2023 tuvimos transacciones récord con valores muy altos. Se puede absorber la demanda, aún teniendo en cuenta los aumentos. La gente se vuelca al transporte público porque la tarifa sigue siendo más accesible. Prevemos que no vamos a tener inconvenientes. Estamos permanentemente conociendo con precisión cuál es el movimiento en el sistema. Vamos haciendo pequeños ajustes porque esto es dinámico. A grandes rasgos se mantiene la estructura, pero siempre se hacen ajustes. Por ejemplo, cuando se inaugura un nuevo barrio, un puente, etc.".

Días atrás, Luis Borrego, subsecretario de Transporte, se refirió a la temática en diálogo con MDZ Radio e indicó: "Todos estos aumentos que se han dado en el último mes son modificaciones que impactan directamente en el costo del transporte. El combustible significa un 20% del costo, aplica también en los repuestos cuando hablamos de la suba del cambio oficial. Esto lo estamos siguiendo día a día para ver cuál es el impacto. Prevemos que el impacto va a ser importante, ya lo está teniendo y a medida que avanza el año va a ser más notorio. El 70% de los subsidios los aporta la provincia y un 15% de la Nación (el resto el pasajero). Hay que ver cómo se va manejando el valor del boleto del micro".

"Estamos analizando cómo es la política de subsidios que aplicará el Gobierno nacional. Se mantienen de forma nominal sin tener en cuenta estos aumentos, no se sabe qué va a pasar más adelante. Necesitamos que Nación nos diga cómo se va a ir manejando todo", aportó Borrego en aquella ocasión.

Por otro lado, fuente vinculadas al empresariado en materia de transporte deslizaron a este diario que "hay que ver qué es lo pasa con los subsidios que aporta la Nación y lo que dice que va a cortar. Es un tema que se tiene que resolver de alguna manera. O viene de subsidios nacionales, o bien de aumentar los subsidios de la provincia, o de tarifa, o un mix. Riesgo no hay, pero sí que se deberá tomar decisiones". Asimismo, consideraron que hay tiempo para tener más precisiones "antes de que empiecen las clases". Desde el sector empresarial advierten que la expectativa está en cómo se dé en la práctica el "recorte" que planea Nación, al cual no se le conocen todos los detalles.

Existe incertidumbre sobre cómo impactarán las medidas de Nación en el transporte público mendocino.

La tendencia del uso de colectivos y metrotranvía marca una suba en el último tiempo. En 2023 hubo un aumento récord en la cantidad de pasajeros transportados, en comparativa con 2010. Incluso, según un informe brindado en septiembre del último año, el uso del transporte urbano de pasajeros creció por encima de las 200.000 operaciones diarias en el Área Metropolitana del Gran Mendoza desde la implementación del sistema MendoTran, que comenzó en enero 2019. En agosto de 2023 se registró un promedio de 840.000 transacciones por día en los distintos servicios.

Los datos se desprenden del registro en el Sistema Inteligente de Transporte y la articulación con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Desde el inicio del MendoTran hasta agosto pasado, se registraron alrededor de 680 millones de operaciones. Sólo 2022 representó un registro superior a 190 millones de transacciones en el año.Fuentes empresariales

En Mendoza analizan un nuevo aumento en el costo del boleto

En la provincia el boleto del transporte público cuesta $160 actualmente y ese irá próximamente a $200. En el Ejecutivo están estudiando un nuevo aumento -confesó Borrego- que se sumará al que ya estaba previsto para febrero porque la actual tarifa ya "quedó vieja".

"Vamos a mantener el escalonamiento y con los valores que se establecieron en este escalonamiento tarifario hasta febrero. Se hizo con valores previos al aumento que estamos hablando ahora. Esa variable en algún momento será revisada obligado por estos costos que siguen aumentando como el combustible, el dólar y todo lo que va a ir subiendo. En lo inmediato, lo previsto es lo que se va a aplicar", fueron las palabras del funcionario.

"La incidencia de los subsidios nacionales es de un 15%, que continúe, se amplíe o se disminuya nos va a afectar. Buscamos que los porcentajes que afronta el usuario sea acorde al valor del sueldo mínimo vital y móvil lo que es el pago de un pasaje. Vamos a ir actualizando esos valores, pero esos valores deben ser pagables, no para hacer un esfuerzo excesivo. El transporte público es una política de Estado en Mendoza, entendemos eso y lo evaluamos antes de hacer modificaciones en el precio", aportó.