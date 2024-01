Diputados continúa con la discusión del proyecto de ley ómnibus

La ronda de exposiciones de sectores alcanzados por el texto del proyecto de ley ómnibus impulsado por el Gobierno continuará hoy en distintas comisiones de la Cámara de Diputados.



Ayer el oficialismo en la Cámara baja y los tres bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal incrementaron el diálogo en la búsqueda de consensos, en el marco de una reunión en la presidencia del cuerpo, en la que también participaron representantes y funcionarios del Poder Ejecutivo.



El titular del cuerpo, Martín Menem, acompañado por otros referentes legislativos de La Libertad Avanza (LLA) --como el titular de la comisión de Legislación General, Gabriel Bornoroni-- recibió a diputados de estos tres sectores en una reunión que se extendió por más de tres horas, según indicaron fuentes parlamentarias.



Entre los referentes de los bloques opositores estuvieron Miguel Pichetto y Juan López (Hacemos Coalición Federal); Karina Banfi y Soledad Carrizo (UCR) y Silvia Lospennato y Diego Santilli (PRO).



Según voceros que participaron de la reunión, se analizaron en el encuentro los primeros 100 artículos del proyecto de ley y se hicieron algunas consideraciones como el pedido de sectores de la oposición para que se elimine el capítulo electoral y el pedido de facultades especiales para el Presidente sea acotado en sus materias y plazos.



También se evaluó el tema de la privatización de las empresas públicas, cuestión sobre la que las tres bancadas le pidieron al Ejecutivo precisiones sobre cuales quieren en ese proceso. En ese sentido, los bloques de la oposición pidieron que YPF y el Banco Nación no estén incorporados en la ley denominada "Bases".



En tanto, hoy se analizarán los artículos referidos a lo económico y lo fiscal, en tanto que para mañana quedarán cuestiones referidas a seguridad, educación, salud y modificación del Código Civil, entre otras.



A partir del avance de estas negociaciones el Poder Ejecutivo continúa con su intención de emitir dictamen entre jueves y viernes, para poder llevar el tema al recinto el sábado 19 o a más tardar el lunes 22.



Sin embargo, legisladores de los bloques que ayer participaron de la reunión con el oficialismo evalúan que "sería más conveniente emitir el dictamen y sesionar después de la medida de fuerza convocada por la CGT para el 24 de enero".



Según fuentes de dos de las tres bancadas en cuestión "no convendría aprobar la ley antes de ese paro por 12 horas", ya que "se ganaría poco tiempo y provocaría mayor malestar en quienes rechazan el texto".



Desde el trío de bloques "dialoguistas" también aclararon que no piensan ceder en cinco cuestiones, que, entonces, deben quedar bien aclaradas en el dictamen que impulsará el oficialismo: facultades delegadas, privatización de empresas públicas, retenciones a las exportaciones, fórmula de movilidad previsional y reforma política.



La reunión en busca de los consensos se realizó mientras el plenario de comisiones que analiza el proyecto retomó ayer su trabajo desde pasadas las 10 con el testimonio de empresarios, asociaciones, sindicalistas, ONG's y sectores alcanzados por lo dispuesto en esa iniciativa.