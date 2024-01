Desde Davos, Javier Milei aprovechó el resultado de una encuesta para elogiar su gestión

El presidente de la Nación, Javier Milei, se expresó a través de su cuenta en la red social X desde Davos, donde participará mañana del Foro Económico Mundial al que asistirán mandatarios de diversos países y economistas de todo el mundo, a la vez que sostendrá audiencias con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El líder libertario compartió el resultado de una encuesta de la consultora Opinaia y que mide el "nivel de acuerdo con frases que representan las ideas del Gobierno".

De acuerdo a su análisis de dicha encuesta, Milei expresó: "LA GENTE LA ESTÁ VIENDO...!!! Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros... me imagino que no hace falta que les haga una listita...".

La encuesta destaca frases de la gestión actual de gobierno como "es necesario hacer una reducción del gesto público" o "el actual nivel del gasto público es insostenible", las cuales son acompañadas en un gran porcentaje por los encuestados.

Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros... me imagino que no hace falta que les haga una listita... https://t.co/jQr5uO09sl — Javier Milei (@JMilei) January 16, 2024

Milei, quien partió desde Ezeiza el lunes a las 18.21 en un vuelo de Lufthansa, arribó hoy a Frankfurt (Alemania) a las 7.05 (hora argentina), y luego se dirigió por vía aérea a Zurich (Suiza), desde donde trasladó por carretera a Davos, una localidad de 11.000 habitantes ubicada a 148 kilómetros al sur de Zurich. donde este miércoles poco antes del mediodía dará un discurso.

Acompañan al presidente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, y de Economía, Luis Caputo, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

El jefe de Estado aseguró que el objetivo de su viaje a Davos será "plantar las ideas de la libertad en un foro contaminado por la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo".