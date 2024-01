Ignacio Torres, de Chubut: Milei "termina siendo un irrespetuoso que ataca a los que ayudan".

Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, es uno de los tantos representantes políticos que está dispuesto a colaborar porque “muchas iniciativas que él impulsa nosotros también lo hacemos” pero a los que Javier Milei se encarga, casi cotidianamente, de denostar y ponerlos dentro de una bolsa de coimeros y ventajeros.

Las declaraciones públicas realizadas ayer luego de la reunión de Gabinete por parte del presidente de la Nación provocaron diferentes reacciones, aunque como dijo Guillermo Francos en la discusión del plenario de comisiones cuando se discutió la ley ómnibus: “veo que hay unanimidad”, pero con respecto al rechazo que genera si no se introducen cambios en varios de sus artículos.

Un hombre de Estado como Miguel Ángel Pichetto, un expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación como Emilio Monzó y el propio presidente del bloque radical, Rodrigo De Loredo, hacen increíbles esfuerzos para ubicar a sus respectivas bancadas en la senda de la aprobación del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Esto parece sacar del eje al gobernador de Chubut, electo al igual que Milei por una fortísima corriente de cambio en su provincia, gobernada desde hacía dos décadas por representantes del peronismo kirchnerista renovador.

“Lo preocupante es no diferenciar entre los actores que apostamos a las instituciones y los que no. Nosotros adherimos al capítulo de la Justicia y lo hicimos en nuestra provincia sin que se hubiera aprobado nada a nivel nacional y coincidimos en muchos otros temas. Tuvimos diferencias con respecto de la pesca que las hemos planteado y hemos trabajado para solucionarlas, pero hay manifestaciones del presidente que generan preocupación” le dijo Torres a MDZ.

“No es agradable que a los diputados se los acuse de coimeros, como tampoco pueden decir eso de quienes tenemos puntos de vista diferentes. Yo lo digo sinceramente: hay que hacer una fuerte divisoria de aguas entre la carroña que pretende que el Gobierno explote dentro de cuatro meses y los que queremos que a la Argentina le vaya bien. Y por eso le repetimos al presidente Milei que la campaña terminó”.

El hombre que ataja lo que Milei se mete en contra

“Sólo pedimos que cuide a los aliados, diferenciando a los que estamos haciendo todo lo posible, dándole celeridad parlamentaria para que todo salga bien”, añadió el joven gobernador.

- ¿Cuando ustedes hablan con el ministro del Interior Guillermo Francos, sienten que los escuchan y les pueden dar respuestas o lo ven como a un funcionario que pasa un mensaje sabiendo que del otro lado lo pueden mandar allá lejos?

- Guillermo Francos interpreta y es muy resolutivo. Estamos muy bien con él. Lo que no me parece inteligente es que se meta a todos en una bolsa y no se busquen los consensos necesarios de parte del presidente de la Nación. Reitero: tiene que diferenciar entre los que aportamos genuinamente con ideas y soluciones superadoras, y no somos los que ponemos palos en la rueda para que todo estalle.



- Usted fue un candidato a gobernador que prometió un cambio profundo en su provincia y ganó. ¿Cuál es la diferencia entre “su cambio” y el que propone Javier Milei?

- Replicamos muchas de las cosas que está haciendo el Gobierno nacional. Hicimos denuncias con casos de corrupción y pusimos nombre y apellidos, por eso decimos que si él tiene ante sí un posible delito, debe poner en claro quiénes son los coimeros, quiénes los que tienen un interés espurio para que no salga una reforma, porque sino termina siendo peligroso meter a todos dentro de una misma bolsa y termina hasta siendo irrespetuoso.

Nosotros tuvimos que tomar decisiones importantes, que afectaron intereses y a personas, pero lo hicimos como correspondía, poniendo en claro quiénes eran responsables y quiénes no. Intervenimos el Instituto de Seguridad Social por denuncias penales que se formularon pero con nombre y apellido.

Replicamos cosas que hace el Gobierno. Hicimos una auditoría, hicimos la denuncia con nombre y apellido. Si alguien habla de delitos, tiene la obligación de dar nombres y apellidos, y si hay intereses económicos como dice, lo tiene que expresar ante la Justicia.



. ¿Habló con Mauricio Macri sobre el tema?

- Hablo con Mauricio muy seguido, pero sobre este tema no. Le comenté las soluciones que tenemos sobre la Patagonia, las ideas que estamos desarrollando...



- ¿Él no te ofrece una estrategia para hablar con Milei?

- No, y no tampoco se lo solicité.



- Los diputados que representan a Juntos por el Cambio y al peronismo que apoya muchas de las medidas, creés que continuarán tratando de aprobar la ley ómnibus o con estas declaraciones vuelve, como en el juego de la oca, todo para atrás…

- No, para nada. Reitero: apoyamos muchas de las medidas que están ahí incluidas, como el nuevo marco para los hidrocarburos, y creemos que Chubut puede aportar, junto con las otras provincias productoras, pero siempre colaborando. Pero no podemos permitir que sigan diciendo que somos todos chorros y lo digo en representación de todos los que queremos enriquecer una ley. Nadie puede creer que tiene la verdad absoluta sin escuchar lo que tiene que decir el otro.