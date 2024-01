En una semana decisiva, Javier Milei ya tiene a su jefe de Gabinete y a dos ministros en problemas

El mundo político se despertó hoy con una novedad que no lo era tanto para MDZ. Nicolás Pose, jefe de Gabinete de Javier Milei, no es una persona que esté ahí para ganarse amigos. Y en dos semanas quedó en evidencia por su imprudencia técnica al no defender el Decreto de Necesidad y Urgencia, y además, por haber dejado en serios problemas, por su decisión, al ministro de Defensa, Luis Petri.

El Procurador del Tesoro del Gobierno nacional, Rodolfo Barra, exministro de la Corte Suprema en las épocas de Carlos Menem y lúcido entendedor de cómo se debe proceder en política, fulminó al funcionario en sus declaraciones que hoy publicó el diario Clarín, cuando se le consultó sobre el debate abierto en el Congreso por el DNU impulsado por el presidente de la Nación.

“El Congreso, en paralelo, tiene prerrogativas. Puede anular el DNU o echar al jefe de Gabinete. El jefe de Gabinete es el responsable del DNU y lo debe presentar y defender. Es el responsable político del DNU. Por el artículo 101 de la Constitución, el Congreso le puede hacer una moción de censura y removerlo. No por juicio político que tiene que tener causa, sino porque no le gusta cómo está gestionando. Si el Congreso se siente ofendido por la cantidad de las leyes que se modifican, puede hacerlo. Insisto, primero lo puede anular y segundo le puede dar una cachetada al Presidente removiendo al jefe de Gabinete” detalló Barra.

Hacía cuatro días, MDZ había publicado las inquinas internas dentro del elenco anarco-libertario, donde sobresale lo primero ante lo segundo y detalló que “en el equipo oficial hay alguien a quien la opinión pública no le conoce la voz: Nicolás Posse. El jefe de Gabinete, el gran "titiritero" de tiempos y contenidos, que cuenta con el aval del presidente y de su jefa, su hermana Karina Milei. Sin pasado, en este tipo de gestión, la máxima de dimensión política institucional, prefiere eludir este tipo de discusiones "terrenales" aunque es uno de los intransigentes más activos del equipo presidencial, aunque es el hombre del Presidente para este tema"

El lunes, se inicia la "Semana D" del Gobierno nacional. La situación económica, con el variante dólar y una brecha que se ensancha, encendieron luces rojas a una expectativa inflacionaria ya de por sí elevadísima. El “Messi” de las finanzas, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene por delante un desafío mayúsculo con los importadores a los que el Estado le adeuda una enorme cifra en dólares y dudan de aceptar su nuevo bono.

Sin firma y sin obligaciones legales, Federico Sturzenegger sigue siendo un halcón al que no le importan ni las formas ni los métodos. Cree que está para un objetivo que no pudo realizar. Entre otras cosas, porque cuando era presidente del Banco Central lo obturaron varios funcionarios de Mauricio Macri y fue Caputo quien lo reemplazó para conseguir nuevos financiamientos.

Sandra Pettovello tuvo que salvar a su secretario de Trabajo, Omar Yasin, por la foto con Armando Cavallieri el mismo día que la CGT había marchado a Tribunales. El subsecretario del área, Horacio Pitrau, tuvo que irse por ese encuentro que había sido defendido públicamente por la ministra.

Pettovello con Cavallieri. Una foto que era ganancia para los dos, terminó con un renunciado

Pettovello debe preguntarse qué pasó desde el día previo a la victoria del balotaje a su actualidad, casi de la misma manera que lo hace habitualmente Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. La primera iba a manejar un superministro que luego quedó recortado en tres secretarías vitales como Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Perdió, entre otros lugares del organigrama, Salud, que siguió siendo Ministerio.

Además, la semana pasada, la funcionaria tuvo que dar marcha atrás con la casi designación de Fabián Perechodnik, quien ya había aparecido como su jefe de Gabinete.

Villaruel iba a comandar la Seguridad y la Defensa del país, pero quedó relegada por la dupla presidencial de Juntos por el Cambio sin explicación previa. Patricia Bullrich y Luis Petri se quedaron con ambas áreas, aunque uno con más y mejor performance que el otro. Mientras que ella sigue defendiendo su discurso halcón y no deja nada por hacer para mostrar su ejecutividad, a Petri casi se le revoluciona el Ejército cuando aprobó la designación del nuevo comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sin darse cuenta de que debajo habían quedado, casi para el retiro, unos veinte generales.

Milei lo resolvió dándole un rol a los jefes ofendidos, pero, nuevamente, la responsabilidad por ese tropiezo no fue del ministro, sino de su jefe, Nicolás Pose, el mismo al cual el Procurador del Tesoro le pidió que de explicaciones en el Congreso por el DNU. Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Milei.

En la reunión de Gabinete de la semana pasada, convocada de urgencia por el presidente Milei, Guillermo Francos exigió precisiones sobre si vale la pena seguir dialogando con los sindicalistas o no. Le dijeron que sí, pero con varias condiciones. Afortunadamente, para él, no le dijeron nada sobre los cambios que escuchó para el mundo pesquero. Sin embargo, ya aparecieron versiones sobre su posible renuncia y quienes lo aprecian saben que no puede estar un día bien y dos días mal. Más pronto que tarde, su palabra podría quedar con menos valor que un billete de cien pesos.

Mañana, el Congreso tendrá toda la atención oficial. Hay intención de apoyar el proyecto de ley y desmenuzar el DNU para hacerlo legal y que los cambios no sean modificados por otros decretos. Miguel Pichetto y Emilio Monzó se lo explicaron muy bien a los enviados del Gobierno nacional, aunque José Luis Espert le aplicó el código kirchnerista a los legisladores opositores que querían explicaciones. Les apagó el micrófono.

"No se puede jugar con las reglas de la moral y las buenas costumbres cuando siempre te cambiaron la cancha", le dijo a MDZ un funcionario del Gobierno nacional que se alegra cuando dominan la agenda, aunque para esto tenga que forzar todas las creencias de los funcionarios que antes se quejaban, con razón, del gobierno kirchnerista.