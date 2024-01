Javier Milei ha construido una relación extraña con los otros poderes que, como él, también tienen legitimidad en sus cargos. Los gobernadores están en ese grupo. Milei los necesita para conseguir apoyo en el Congreso, pero las negociaciones son áridas, sobre todo por la falta de permeabilidad y de enlaces del novel Presidente. Del otro lado, el contexto inquieta. Por eso Alfredo Cornejo ha dedicado casi todo el tiempo que lleva como gobernador, a tratar de permear sobre el Ejecutivo nacional. Y se vienen días clave.

El lunes Cornejo volverá a reunirse con la mesa chica de Milei, Particularmente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Guillermo Francos. En esa reunión, que sería virtual, estarán los gobernadores que pueden negociar con Milei sin ser oficialistas. Por eso a los mandatarios que se reunieron el viernes se le sumarán otros "filo peronista" o independientes, como el mandatario de Neuquén.

Sería una de las últimas reuniones antes de que haya definiciones con la ley ómnibus de parte de ese grupo y, dependiendo las respuestas del Gobierno, podría haber un apoyo explícito; agua en el desierto para Milei. Ese respaldo sería hacia la restitución del Impuesto a las Ganancias como modo de devolverle parte de la recaudación perdida a las provincias. Lo que no está claro es si habrá alguna compensación por los "meses perdidos" de recursos. El Impuesto a las Ganancias es un tributo que se coparticipa y, junto con el IVA, era uno de los más importantes para las provincias. En el último trimestre del año pasado y con las elecciones como plataforma, se ejecutó un cambio brusco que bajó fuertemente la recaudación. Javier Milei apoyó con su voto en el Congreso la modificación bajo la idea de que "todo lo que sea impuesto está mal". Ahora lo revertiría,

Semana clave: Cornejo y los gobernadores vuelven a reunirse para definir dos proyectos clave de Javier Milei. Foto: Télam.

En la ley ómnibus el retorno de ese tributo no está. Pero en la lista de temas a tratar en sesiones extraordinarias el presidente incluyó el proyecto “Ley de Impuestos a Ingresos Personales”, que sería el formato elegido. Al estar por afuera, también podría tener una aprobación más rápida que el mega paquete que ya se discute en el Congreso. Los gobernadores "aliados" avalarían el lunes esa norma, aún cuando el Presidente les dijo que no a la idea de coparticipar el Impuesto al Cheque.

De petróleo somos

El raid virtual de Cornejo con referentes nacionales y federales seguirá. El miércoles hay una reunión clave con los gobernadores que integran la OFEPHI, la organización de provincias petroleras. Además de Mendoza están Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Salta, Jujuy y Formosa. Por obvias razones hay algunos que tienen más peso, como el mandatario de Neuquén, convertida en la "Texas" argentina gracias a los beneficios de Vaca Muerta.

La reunión tiene como fin ponerle letra al reclamo para que no haya ningún tipo de modificación que pueda poner en peligro la jurisdicción de las provincias sobre los recursos naturales no renovables, en este caso el gas y el petróleo. El proyecto de reforma del Estado enviado por Milei deja dudas porque sugiere que la Nación puede concesionar, que puede administrar y que las provincias solo cobran regalías. Desde la Nación aducen que es un "error de redacción", pero no todos creen en ese argumento ingenuo. Como sea, las provincias petroleras apuntan a dejar en claro que no se puede modificar lo establecido por la Constitución y por la "ley corta" de hidrocarburos.

Pero hay más complejidades. El Gobierno nacional busca liberar completamente el mercado, cuestión que para el fisco podría ser beneficioso. Las regalías se pagan a precio boca de pozo y Milei quiere quitar las regulaciones que le ponen un tope a ese valor. El problema es que no solo es un tema económico financiero para las petroleras, sino también para toda la cadena de valor de la producción argentina. De hecho también crece la tensión con los productores de biocombustibles, eternamente enfrentados con los petroleros por las regulaciones.

Mendoza tiene un punto de duda, pues el horizonte petrolero parece estar solo en la explotación no convencional. La provincia no tiene desarrollo en ese tema (solo hay un proyecto piloto de YPF) y, en cambio, ha crecido la actividad de recuperación terciaria y explotación de crudo pesado. La otra duda es el futuro de la petrolera estatal, de la que Mendoza depende en gran medida. Las provincias petroleras son accionistas, aunque con poco poder real en el directorio. De esa reunión interna podría salir también un comunicado poniendo algunas pautas de "mínima" para dialogar con el Gobierno.