Un inicio de gestión improvisado y un mapa político aún inconcluso

Javier Milei lleva un mes ejerciendo el cargo en la presidencia de la Nación. Treinta días le bastaron para comenzar a ejercer el "plan motosierra" que sostuvo durante toda su campaña. El ajuste económico y la reforma del Estado son los dos grandes ejes en los que se concentró inicialmente. Actualmente su dos mega proyectos, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus, están siendo procesados en el Congreso de la Nación para definir finalmente la derogación o no de los mismos.

Ignacio Zuleta, analista político, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y realizó un repaso del accionar del presidente libertario durante sus primeros treinta días como presidente de la República Argentina. Aseguró que "es un gobierno que accede con una muy baja cantidad de votos propios, con el 29% en primera vuelta. Javier Milei no tenía un plan de gobierno ni un equipo para asumir, entonces está tomando alianza en diputados con el peronismo que le había provisto de facilidades para la elección y después ha tomado la asistencia de funcionarios que fueron del macrismo. Están improvisando un inicio de gestión para ser una fuerza que pueda gobernar. Creo que es prematuro hacer un juicio, estamos todos mirando con paciencia cómo se arma esa mesa. En un mes de gobierno sólo se puede hacer una descripción".

"Este es un Gobierno de minoría. Ahora, en general, el eje del debate es que hay una oposición hoy del peronismo que tiene 101 diputados y 33 senadores y que hasta ahora tienen una posición monolítica de rechazo al Gobierno. Hay que ver cómo avanza esto hacia adelante, si se observa que es necesario para gobernar desde el acuerdo y tener consensos con otros actores políticos, también lo tiene que hacer esa oposición porque con esos votos no le alcanza por primera minoría. Hay que ver qué pasa con los proyectos en sí, porque se vio con la boleta única que en el momento de dar un dictamen para que fuera al recinto un proyecto que termine con sanción de diputados, esos votos no estuvieron, entonces ya fracasó el no peronismo en armar un dictamen para poder sacar esos proyectos. Se vio que no va a ser fácil", advirtió el analista haciendo un balance entre las distintas fuerzas.

Además, afirmó que "el DNU y la ley ómnibus son iniciativas que está reconocido que eran de dirigentes del PRO que habían estado con Patricia Bullrich". El presidente asienta sus proyectos sobre el argumento de que "la gente nos votó para hacer esta reforma", Zuleta opinó que "son argumentos políticos a los que no hay que darles mucha importancia, porque el peronismo podría decir que en la primera vuelta, que es cuando se construyó el Congreso, tuvieron 37 puntos y Milei sacó el 29%. Con la misma razón pueden decir que tienen esa posición porque el 44% los votó en el balotaje y probablemente los 44 puntos del peronismo en la segunda vuelta sean votos propios de esa fuerza, mientras que los votos de Milei vinieron de votos del electorado de Juntos por el Cambio. Esos argumentos no impactan en nadie".

En sus primeros treinta días de Gobierno, Javier Milei tuvo que lidiar con movilizaciones en protesta por sus primeras decisiones gubernamentales. Ante esto, el analista sostuvo: "Lo que ha demostrado Milei y el equipo que gobierna con él es que están dispuestos a cualquier acuerdo. La construcción de Milei como candidato y como presidente está basada en una flexibilidad muy grande para los acuerdos. La buena parte de los funcionarios del gobierno pertenecen al antiguo gobierno. No es un gobierno de firmeza intransigente, es un gobierno de una intransigencia muy alta, y yo creo que es necesaria, porque una fuerza que saca 29 puntos y tiene un voto aprestado para ganar la presidencia necesita el acuerdo, sino no tiene viabilidad".

Javier Milei dejó atrás su primer mes de gobierno para encarar uno nuevo.

"La necesidad de acuerdos en la política es fundamental, y más en Argentina en donde hay un presidente que no ganó las elecciones, las elecciones las perdió el peronismo y Juntos por el Cambio. Javier Milei es presidente por un dominó electoral saludable en el sentido de que funcionó el sistema político argentino que asegura alternancia de gobiernos de distinto signo en total paz", agregó.

El nuevo gobierno está conformando su equipo, el cuál contiene funcionarios de antiguos gobiernos y distintos tintes políticos. Esta situación genera diferentes posturas dentro de la fuerza oficialista: "En el Plenario de Comisiones de Diputados que se realizó ayer se vio que hay sectores bisagra en esta decisión, están en el medio entre el rechazo y bloqueo de los 101 diputados del peronismo, Juntos por el Cambio y la minoría de La Libertad Avanza. Hay tres sectores bisagra que van a volcar las decisiones para un lado o para el otro".

Por último, comentó: "Hay que entender que la audacia de los anuncios tiene que ver con la necesidad de un gobierno débil de poner al Congreso en estado de asamblea para discutir todo, aunque sean superficialidades, para que se expresen sectores que tengan la oportunidad de adherirse al gobierno o de rechazarlo. Están buscando diseñar un mapa político para poder arrancar su gestión, ese es el sentido de lo que está pasando".

