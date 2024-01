Ley ómnibus: Alfredo Cornejo dejó en claro su postura y cuestionó las retenciones al vino

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se mostró crítico con la ley propuesta por el Gobierno nacional que plantea un aumento de 8% en el pago de retenciones para la industria vitivinícola. Sobre la denominada "ley ómnibus" enviada por el Poder Ejecutivo, sostuvo que el paquete de leyes "es muy amplio y va en la dirección correcta de desregular la economía y de generar condiciones para mayor inversión", pero que "requiere un alto consenso" porque "estamos viviendo en democracia y hay facultades indelegables del Congreso". En tanto, celebró un cambio en el capítulo que refiere a hidrocarburos.

Ante la consulta de si le realizará un planteo en especial al gobierno de Javier Milei para dar marcha atrás con las retenciones al vino, Cornejo señaló: "Ya lo hemos hecho. Yo mismo se lo transmití al presidente Milei en la última oportunidad. Cuando convocó a los gobernadores tuve un pequeño apartado a solas y le transmití los argumentos, que están basados en datos técnicos. No hay una gran recaudación para el Estado nacional en materia de retenciones. No es lo mismo vender soja y vender trigo, aunque tampoco estoy a favor de esas retenciones. Pero vender vino es una cosa mucho más compleja. Requiere tener distribuidores y una estrategia de dos o tres años para poder conquistar un mercado, entonces poner retenciones al vino es mucho más nocivo para la actividad que en otras actividades de commodities. El vino no es un commoditie, con lo cual también es un problema para ponerle retenciones".

De hecho, el Gobierno de Mendoza, junto a funcionarios sanjuaninos y directivos de la Corporación Vitivinícola Argentina, se reunió días atrás con el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, con el fin de que no se aumentaran las retenciones. La respuesta no fue favorable y la pelota quedó en el Congreso. Mientras tanto, legisladores mendocinos de diferentes espacios políticos manifestaron que votarán en contra, llegado el caso. Incluso, diputados y senadores mantuvieron un encuentro con dirigentes de la Coviar para crear un frente en común que rechace esta medida.

"Las retenciones no pueden salir por decreto, sino por ley. No sé si el Gobierno tiene los votos necesarios. No sé si los va a tener. Creo que hay un margen de negociación y hay que trabajar ahí. Nuestros legisladores tanto, Lisandro Nieri como Pamela Verasay y Mariana Juri, han estado en la reunión esta mañana de la Coviar. Ellos están este receptando argumentos. Yo estoy en permanente contacto con el presidente de la COVIAR y con el presidente de Bodegas de Argentina. Estamos conversando todas las estrategias y las alternativas", sumó Cornejo al respecto al participar en la inauguración de nuevas estaciones del sistema BiciTran, en el departamento Las Heras.

"En la otra oportunidad que fui gobernador me tocó ir contra el impuesto al vino y a los espumantes y logramos sacarlo. Tuvimos un pequeño logro con el petróleo. Vamos a trabajar en esa dirección. Hoy la agenda nacional se impone sobre la provincial. Nosotros estamos este haciendo cosas, pero quedan tapadas por la lógica nacional y es razonable que sea así. Son cambios muy bruscos a que tienen impacto sobre Mendoza. Nosotros le damos prioridad hoy día a tener posición, a apoyar las cosas que hay que apoyar y a rechazar las que creamos que no son convenientes para Mendoza, como es el caso de las retenciones", dijo.

Alfredo Cornejo junto al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti y la vicegobernadora, Hebe Casado. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Ley ómnibus

Alfredo Cornejo también opinó sobre algunos aspectos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -o mejor llamada "ley ómnibus"- que este miércoles tuvo su segunda jornada de debates en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde hubo múltiples contrapuntos y asperezas.

"El paquete es muy amplio y va en la dirección correcta de desregular la economía y de generar condiciones para mayor inversión. El paquete es mucho más amplio que las retenciones al vino. Creo que hay que ir desarmándolo. Hay cosas que son muy razonables y útiles para hacer en Argentina. Y hay cosas que creo que son un error. Algunos ya hemos empezado a despejar", consideró el mandatario provincial.

En otro tramo, festejó que el Gobierno nacional haya escuchado las críticas propiciadas sobre un punto en especial que buscaba modificara lo relacionado a hidrocarburos. Concretamente, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, hizo un anuncio que fue bien recibido en la provincia de Mendoza. "Ya está resuelto y hablado con los gobernadores", remarcó el funcionario. Las provincias petroleras habían levantado la guardia ante la posibilidad de que la administración nacional avance sobre la potestad de las provincias en el manejo de sus recurso. Cornejo fue uno de los que alzó la voz.

El reclamo de Cornejo para que se de marcha atrás con ese capítulo era compartido por el resto de los gobernadores de provincias petroleras. Al igual que ocurrió con reclamos de provincias pesqueras y otras vinculadas a los biocombustibles, la Casa Rosada confirmó que volverán a redactar ese articulado.

Por ello, Cornejo remarcó tras enterarse de lo sucedido: "Los gobernadores de provincias que tenemos petróleo estamos logrando que se saque ese artículo que no se comprendía muy bien porque nos hacía retroceder en la propiedad de los recursos naturales que son de Mendoza. Así que estamos satisfechos de ir lográndolo pasito a pasito. Este paquete requiere una cierta celeridad y que se trate pronto, pero también requiere un alto consenso. Estamos viviendo en democracia. Hay facultades indelegables del Congreso".