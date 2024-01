La chicana de Guillermo Francos a Nicolás Del Caño que generó aplausos y bronca

En el medio del plenario de comisiones de la Cámara de diputados, en donde se está debatiendo el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como ley ómnibus, el ministro del Interior Guillermo Francos -que fue a exponer sobre el tema electoral, ambiente y turismo- lanzó una fuerte chicana contra Nicolás del Caño, el diputado del Frente de Izquierda: "No creo que usted sea representante de la clase trabajadora, porque los votos que usted tiene no comprenden a todos los trabajadores de la Argentina", comentó el funcionario.

En el medio de la polémica por la ley, este miércoles Francos -como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- estarán respondiendo preguntas y dudas de los diputados sobre la ley que, acompañada con el DNU 70/2023, busca desregular la economía y realizar una profunda reforma del Estado.

En esta ocasión, y tras recibir críticas por parte del diputado y excandidato a vicepresidente del Caño, Francos no se quedó callado y le dijo que no representaba al total de los trabajadores. "A veces nos atribuimos representaciones que no tenemos, lo digo en general", lanzó el encargado de tejer consensos entre el Gobierno y los demás sectores.

"La clase trabajadora serán, si consideramos el total, 14 millones de trabajadores y ustedes no tienen 14 millones de votos", continuó el ministro para responderle al legislador. Y agregó: "Representan una minoría, el dia que los tenga (a esos votos) será el presidente de la República", concluyó.

A pesar de la chicana, el ministro Francos -antes de lanzar las declaraciones más fuertes- le había explicado a del Caño que a pesar de entender sus críticas y posición "el presidente es Javier Milei". "Él ganó legitímente la elección y hace una propuesta. Obviamente usted es una minoría y tiene todo el derecho de expresar su posición y protestar pero el que gana, gobierna", sentenció.

Mirá el video: la chicana de Francos a del Caño